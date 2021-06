Todas las claves para reclamar en selectividad

Funcionarios de la CIUG recibiendo este jueves los exámenes de Lengua y Lingua de los correctores, integrando las notas en el sistema con unos lectores de códigos de barras PACO RODRÍGUEZ

Los alumnos que van a selectividad reclaman cada año sobre un 10% de los exámenes. La solicitud puede hacerse desde este viernes hasta el martes, pero hay que saber que la nota puede bajar. Estas son algunas dudas habituales:

¿Cuándo puedo presentar la reclamación?

El plazo comienza el viernes y está abierto hasta las 14 horas del próximo martes, día 22.

¿Cómo se hace?

Hasta hace un par de años había que elegir entre dos posibilidades. Ahora es muy sencillo porque solo hay una opción y todo se hace desde la aplicación Nerta. Cada alumno inscrito en la selectividad tiene un nombre y una clave que le da acceso a su expediente; una vez dentro de su espacio, aparecen todas las asignaturas con sus notas respectivas y con un clic uno ya puede pedir la revisión del examen; uno por uno, de todos los que quiera. A partir de ahí solo queda esperar: el día 24 (el próximo jueves) saldrán las notas, ya con la revisión, a las 20 horas.

¿Me pueden bajar la nota?

Sí. En el gráfico que acompaña la información aparecen los resultados de las reclamaciones del curso pasado por asignaturas, y aunque las medias son beneficiosas (el 58% se queda como está, casi el 30 sube y solo el 12% baja) las cosas cambian dependiendo de la asignatura: Física, Inglés como segunda lengua, Historia da Arte, Lingua Castelá y Química bajaron la nota a al menos 1 de cada 5 solicitantes.

¿Cuál es el procedimiento?

Tiene hasta tres pasos: primero se comprueba que no ha habido errores en las sumas ni preguntas sin calificar; si pasa, se corrige el error y es la nota definitiva. En caso de que todo esté bien, se mandará el examen a un corrector (diferente del que lo vio por primera vez), que pondrá una nota a la prueba. Queda como calificación definitiva la media aritmética de ambas notas.

Si la diferencia entre las correcciones es igual o mayor a dos puntos, el examen pasa a un tercer corrector (diferente), que lo vuelve a calificar. La nota definitiva será la media aritmética de las tres correcciones.

Diez cuestiones tras la selectividad Sara Carreira

¿No hay repesca?

Si la nota definitiva no convence al alumno, puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. El siguiente paso (cuando se resuelva el potestativo) es ir a la Justicia ordinaria y presentar un recurso contencioso administrativo.

¿Puedo ver el examen?

Sí, y desde hace un año, también sacar fotos con el móvil. Entre el día 25 y las 14 horas del día 29, quien desee ver el examen puede solicitarlo presentando (ya físicamente) un formulario en los centros LERD (de atención al estudiante en cada universidad). El examen en sí podrá verse el día 5 de julio en el lugar y hora que indique la página web de la CIUG.

¿Cuándo me compensa reclamar?

Es una decisión personal, pero Pedro Armas, presidente de la CIUG, da una serie de consejos a los alumnos: «Hay que valorar el riesgo. Se puede reclamar cuando no hay nada que perder, si uno necesita arañar cada décima para entrar en la carrera que quiere, o si se trata de una materia voluntaria que está suspensa, y que por tanto no da ningún punto». ¿Cuándo está desaconsejado? «Yo no reclamaría —dice Armas— si me arriesgo a suspender la media de la parte obligatoria».

Así entran las notas de la selectividad en el sistema S. C. El miércoles y todo el jueves los funcionarios de la CIUG estuvieron recibiendo a los correctores de la selectividad con los exámenes. A media tarde terminaron de integrar las correcciones en lectoras de códigos de barras —las etiquetas que tan importantes son durante la prueba—; estas lectoras no están conectadas a la Red, por lo que una vez concluido el proceso, los datos pasan de los discos duros al servidor de Nerta, alojado en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), y se comprueba que no haya errores; es entonces cuando envían las notas a los correos electrónicos de los estudiantes.