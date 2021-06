Segundo día de selectividad en Galicia: «Prefiero quedarme a estudiar la carrera aquí»

Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian

La entrada de la Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña (UDC) está en completo silencio cuando el reloj marca las 12 en punto del mediodía. Poco a poco, comienza a formarse un murmullo y aparecen los primeros en finalizar la prueba de Lingua Estranxeira, la segunda de la mañana y última para aquellos que no tenían examen de especialidad hoy. El rumor acaba transformándose en gritos de felicidad y algún que otro choque de manos, y los estudiantes salen alborotados, ya sea por el resultado o por el peso que se quitan de encima.

Hay quienes se examinan por primera vez de selectividad, otros que vuelven a por una segunda oportunidad y algunos incluso que se presentan solo para probar la experiencia. En total, en el campus de Elviña de A Coruña, el tercero con más inscritos para las pruebas, estos tres días se examinan 2.669 alumnos.

Iago es uno de ellos. Ha cursado el bachillerato tecnológico y mañana acaba la ABAU con un último examen de Física. Entre sus amigos, es el único que tiene claro que se decanta por la universidad: «Ingeniería en Diseño Industrial, aquí al lado, en Ferrol». Los demás, o no tienen claro qué estudiar aún, o se han presentado por probar suerte. «Yo he venido por vivir la experiencia», dice uno de ellos, y se le suman dos «yo también» más de compañeros que tienen claro que el próximo curso no empezarán una carrera universitaria, sino un ciclo superior de FP. A pesar de ver el futuro distinto, todos en el grupo tienen algo en común: se quieren quedar en Galicia, un fenómeno que ya se dio el año pasado con motivo de la pandemia, que hizo que muchos universitarios gallegos eligieran quedarse en su tierra debido a las restricciones y la incertidumbre de no saber cuándo podrían volver a sus casas.

Paula, Diego, Laura y Iago, esta mañana en el campus de Elviña

Paula, Inés, Diego y Laura confirman al unísono que salen satisfechos de los exámenes de esta mañana. Paula quiere hacer bioquímica y también tiene claro que prefiere «estudiar la carrera en Galicia, incluso en casa, aunque no creo que pueda porque es en Lugo. La han puesto nueva este año y es la única posibilidad que tengo». Su compañera Inés aún no se aclara con la elección de su carrera y la dejará a cargo de la nota que saque. Sí sabe que elegirá entre Ciencias o alguna ingeniería. Diego afronta la ABAU con ganas de conseguir una plaza para «ingeniería informática o de datos, todavía no sé cuál prefiero», mientras que Laura, que se presenta como «estudiante de letras puras», tiene claro que su vocación es Educación Primaria.

Todavía con apuntes en las manos, algunos alumnos esperaban en la puerta a que terminara el descanso para volver a entrar. Entre ellos, Adrián repasaba mientras comentaba que se ha presentado por segundo año consecutivo a la selectividad con una meta clara: entrar en el doble grado de Física y Química, para lo que lleva cinco meses estudiando. Se quiere quedar en Galicia, aunque su amiga Sofía preferiría irse fuera. «Lo que pasa es que aún no lo tengo claro», dice refiriéndose a qué estudiar. «Me decanto -añade- por alguna ingeniería». A Marcela, aspirante a estudiante de Diseño de Moda, le gustaría marcharse también, «pero me quedo aquí».

Un grupo de alumnos, esta mañana en el campus de Elviña en A Coruña PAULA MENDEZ

El ambiente es similar en la Facultade de Ciencias da Educación. Raquel y Antón son de los últimos en salir antes de que acabe la hora y media reglamentaria que tienen para completar cada prueba. Ella quiere hacer el doble grado de Derecho y ADE en la UDC, aunque tiene claro que elegirá Derecho si se queda fuera de la nota de corte. Su amigo se decanta por el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Santiago de Compostela. «Los exámenes de momento creo que bien, aunque nos quedan tres», cuenta Antón, que confiesa que fueron estudiando «poco a poco». «Pero sobre todo -explica- hemos preparado la selectividad este último mes», cuando terminaron las clases para los estudiantes de segundo de bachiller.

A pesar de la situación, de rostros cubiertos por mascarillas y grupos muy separados durante los descansos de media hora entre exámenes, la selectividad no ha perdido su esencia. Recién graduados, manojos de nervios, «el primer día se perdían al buscar sus aulas porque el recorrido está marcado por flechas en el suelo para evitar cruzarse unos con otros y provocar aglomeraciones en los pasillos», cuenta Sergio Núñez, uno de los profesores que componen el comité de selectividad.

Además de otras medidas como mantener la mascarilla puesta todo el tiempo y la utilización de gel hidroalcohólico, los alumnos se encuentran separados durante la prueba por tres sillas vacías y alternados por filas para garantizar que se cumple la distancia de seguridad. Es un año distinto, pero Sergio no duda en responder que «los alumnos se están portando bien».