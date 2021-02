Así será la selectividad en Galicia este año

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 10/02/2021 13:23 h

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), que organiza la selectividad (oficialmente, ABAU) ha colgado el protocolo sanitario que regirá la prueba este curso y que en general es muy similar al del año pasado, cuando ya había pandemia de covid. La gran novedad con respecto a la anterior edición es que la Universidad de Vigo organizará las pruebas en su campus. El año pasado, en previsión de aglomeraciones y problemas de transporte, se optó por distribuir los exámenes por los pabellones de los diferentes institutos de las dos provincias (Ourense y Pontevedra), pero este año, y a expensas de cualquier cambio ocasionado por las circunstancias sanitarias, la cita será en el campus.

El presidente de la CIUG, Pedro Armas, ha explicado sobre las normas que se presentan que «aunque oficialmente se haya reducido la distancia interpersonal de seguridad, nosotros vamos a mantener las medidas garantistas del año pasado, de modo que, siempre que sea posible, en el aula los alumnos estarán a unos 2 metros o más unos de otros y conservarán sus puestos de examen durante toda la prueba». En la misma línea mantendrán la precaución con la entrega de exámenes: «Sabemos que el papel no se considera un gran transmisor el virus, pero los exámenes seguirán pasando sobradas horas de cuarentena antes de ser entregados a los correctores».

Las principales novedades con respecto al año pasado vienen sobre todo por las pautas de ventilación en las aulas y las medidas a tomar si un alumno o trabajador tienen síntomas sospechosos. En caso de que sea un trabajador, se irá a su casa inmediatamente; si es un alumno, se le aísla mientras se encarga una PCR de urgencia, y en ese tiempo puede seguir haciendo el examen si se encuentra bien. Estas son las principales cuestiones del protocolo:

Más sedes, y en los campus

Son los centros donde se desarrollarán las pruebas y el número se mantendrá similar al del año pasado, es decir, habrá muchas más que lo habitual hasta entonces. El objetivo es que haya pocos alumnos por aula y que algunos vocales sean «volantes», estén por las zonas comunes o pasen tiempo en varias clases diferentes.

La práctica totalidad de las comisiones estarán en facultades y escuelas universitarias de los campus, excepto las llamadas periféricas: Cee, Viveiro y A Rúa, algo que lleva años ocurriendo.

Horario de exámenes

Se mantendrá la pauta del del año pasado, con el fin de que no coincidan demasiados alumnos a la vez en los centros. En la primera jornada no estarán los cuatro exámenes comunes, habrá variedad según las especialidades. Todavía no se sabe el calendario exacto.

Entradas escalonadas

El día de constitución de las comisiones delegadas (el lunes 7 de junio), los presidentes de las mismas se reunirán con los representantes de los centros de secundaria que les corresponda para organizar con antelación las entradas del alumnado.

Se recomienda a los alumnos que lleven gel desinfectante de uso individual

Higiene

Las sedes tendrán carteles sobre la prohibición de acceso a personas con síntomas de contagio, sobre las distancias de seguridad, así como las medidas de higiene de manos y uso de mascarilla en todo momento.

Habrá gel desinfectante, jabón, papel de secado de manos, papeleras cerradas y cualquier otro equipamiento que sea necesario.

Se recomienda a los alumnos que lleven gel desinfectante de uso individual.

Transporte

En las localidades sea necesario, la CIUG solicitará la ayuda de las concejalías competentes para que se activen refuerzos en el transporte público para evitar aglomeraciones.

Acceso restringido

Solo podrán entrar en las facultades las personas implicadas en la prueba. Solo los alumnos que precisen asistencia podrán llevar acompañante.

Los alumnos tienen que estar presentes a las 9 de la mañana. Aquellos que solo se presentan a la parte voluntaria, y una vez que han comprobado que están correctamente matriculados, pueden acudir directamente a los exámenes correspondientes.

Las entradas se harán de forma escalonada, con el alumnado en fila, siempre con máscara bien colocada (tapando nariz y boca) y distancia de seguridad. Los alumnos no usarán los ascensores si no tienen movilidad reducida.

Se aprovecharán al máximo las entradas de los edificios para distribuir el flujo de alumnos.

Cada alumno deberá llevar mascarilla, etiquetas, bolígrafo azul o negro, DNI, resguardo de la matrícula y justificante de pago

Normas para los alumnos

Los alumnos esperarán en fila y serán llamados de viva voz, identificados con ayuda de profesores de su centro si fuese preciso (por el uso de las mascarillas) y colocados en su puesto por los vocales de la comisión delegada. Este lugar lo mantendrán de modo general para toda la prueba.

Cada alumno recibirá un juego de etiquetas adhesivas con el código de barras que lo identifica (para que los exámenes sean anónimos) y que deberán llevar siempre consigo en buen estado. Deben cuidar de que no se deterioren por el gel hidroalcohólico.En caso de un daño de las etiquetas, deben avisar a los vocales de la comisión delegada.

Cada alumno deberá llevar mascarilla, etiquetas, bolígrafo o pluma azul o negra, DNI (o similar), resguardo de la matrícula y justificante de pago.

También podrán llevar gel desinfectante (recomendable), pañuelos de papel y agua o refresco (en botella trasnparente sin etiqueta)

Igualmente se les permitirá: diccionario latín-español/gallego para el examen de Latín II, con apéndice gramatical, pero no con las páginas de contenidos literarios; diccionario de griego-español/gallego con apéndice gramatical; material de dibujo y pintura para Debuxo Técnico y Deseño; calculadora sin capacidad de programación o gráfica para los exámenes de Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, Física, Química y Economía de empresa.

Los exámenes son anónimos, así que no pueden llevar firmas, colores o marcas que permitan su identificación.

Están prohibidos los teléfonos móviles, relojes o cualquier dispositivo electrónico activados.

Los alumnos pueden llevar una mochila, cartera o bolsa de deporte con sus pertenencias (incuidas comida y bebida). La tienen que tener cerca siempre pero cerrada y a la vista de los profesores.

Al acabar el examen, el alumno tiene que abandonar el centro, no se puede quedar en los pasillos ni en otras estancias del edificio.

Como norma general, no habrá más de 50 alumnos por aula

En el aula

No habrá más de 50 estudiantes por aula, excepto en aquellas tan amplias que permita una gran distancia interpersonal.

En las aulas con menos de 40 estudiantes habrá un vocal fijo y otros volantes; en las que haya más de 40 alumnos, habrá dos vocales fijos y varios volantes.

En todas las aulas habrá un reloj bien visible y si no es posible, el vocal informará periódicamente del tiempo que falta para terminar la prueba.

Habrá mascarillas de repuesto en cada aula, así como gel desinfectante. También habrá bolígrafos de repuesto porque no se puede pedir un bolígrafo a ningún compañero.

La distribución permitirá dejar tres asientos libres entre alumnos en la misma fila e intercalar estudiantes en filas sucesivas (para que no queden unos justo detrás de otros)

Las aulas se aprovecharán, de forma general, en un cuarto de su capacidad.

Al sentarse cada alumno, el vocal que lo acompañe debe comprobar que tiene las orejas despejadas (el alumno facilitará la comprobación).

El reparto de material será función exclusiva de los vocales.

Los alumnos no podrán salir del aula en los 30 primeros minutos de cada examen (aunque después entreguen el cuadernillo en blanco), y tampoco lo harán los vocales salvo indicación expresa de quien presida la comisión delegada.

No se dejarán exámenes ni papeles en las mesas.

Los vocales se encargarán de la ventilación del aula, manteniendo las ventanas abiertas en todo momento, e incluso las puertas si es posible. Si las condiciones meteorológicas no lo permiten, se abrirán las ventanas 15 minutos antes de cada examen, 2-5 minutos en intervalos de 15-20 (en función del volument de la sala) y 15 minutos al final del examen, cuando se estén entregando las pruebas. Por supuesto, permanecerán abiertas las ventanas en los intervalos de media hora entre examen y examen.

Al final de cada período de exámenes (mediodía y tarde) la CIUG los colgará en su web.

Los alumnos confinados se examinarán en julio, pero su nota será de junio

Casos positivos o sospechos

Los alumnos que esté en matriculado en la prueba de junio pero tenga que hacer confinamiento -y esto debe estar debidamente acreditado- podrá examinarse en julio aunque su nota tendrá validez de convocatoria ordinaria (junio) a los efectos de acceso a la carrera deseada.

Si un alumno tiene síntomas de contagio durante la prueba, será llevado a una sala bien ventilada donde estará acompañado por el representante de su centro, ambos con mascarilla quirúrgica y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. Si el alumno está exento del uso de máscara, su acompañante deberá ponerse mayor protección (una FFP2 o una pantalla sobre la quirúrgica). Una papelera cerrada estará a disposición de ambos. La familia de la persona con síntomas será informada y si estos se agravan, se llamará al 061. En ese tiempo aislado, puede seguir haciendo el examen, mientras se agiliza la PCR y será en función del resultado que pueda continuar o no.

Si el caso sospechoso es un miembro de la CIUG, un reprsentante de centro o un administrativo, dejará su puesto y se marchará a su domiclio para consultar con su centro de salud. Si tienen síntomas graves, irá a la dependencia habilitada para ello y se llamará al 061.

Alumnos con necesidades educativas especiales

Las condiciones sanitarias obligadas por la pandemia pueden afectar a alumnos con necesidades educativas especiales, y eso se tendrá en cuenta. Por ejemplo, si por sus condiciones auditivas o visuales prefiere colocarse en un sitio concreto del aula, solo tiene que decírselo a los vocales.

Si un alumno no puede usar mascarilla deberá comunicarlo y acreditarlo. En ese caso podrá emplear una pantalla o tener mayor distancia e, incluso, podrá ser trasladado a una estancia aparte.