¿Cuánto tiempo conservaré la nota de selectividad? ¿Hasta cuándo puedo continuar en una lista de espera? La CIUG responde

Redacción / La Voz 23/07/2020 15:36 h

Hoy ya se conocen las notas definitivas de selectividad en Galicia. Y el próximo martes termina el plazo para anotarse en las diferentes carreras. Son días de tomar decisiones importantes y es inevitable que surjan dudas. Pedro Armas, profesor de la UDC y vicepresidente de la CIUG -el organismo interuniversitario que diseña, organiza y corrige la selectividad (ABAU) y gestiona la matrícula universitaria- contesta a las preguntas que le enviaron los lectores de lavoz.es

ainhoa (ourense)

He aprobado la ABAU este año, pero quiero hacer un ciclo de FP y a lo mejor matricularme en la universidad más adelante. ¿Me conservan la nota que tengo?

La nota que has obtenido en la parte obligatoria de la prueba no tiene caducidad. Las notas de la parte voluntaria tienen validez para dos cursos, en tu caso para los cursos 2020-21 y 2021-22.

juan p.

La diferencia en las fechas de matriculación entre universidades me obliga a matricularme, por si acaso, en una universidad de Castilla, por si no entro en la USC. Para eso tengo que pedir traslado de expediente. ¿Podría matricularme en la USC si finalmente cuento con nota suficiente?

Sí. Basta con que anules matrícula, solicites devolución de pago y te matricules en la Universidad de Santiago. Si no lo consiguieses, el traslado de expediente se hace a posteriori.

david (vilagarcía)

Me he presentado a la ABAU este año, me salió bien la parte voluntaria y mal la parte obligatoria. ¿Me guardan las notas de la parte voluntaria para la convocatoria de septiembre?

Si has suspendido la parte obligatoria, pierdes las notas de la parte voluntaria. Tendrás que presentarte a ambas partes en la convocatoria extraordinaria.

azucena a. (vigo)

¿Las notas de la ABAU valen para siempre?

La nota de la parte obligatoria no caduca. La de la parte voluntaria vale para el curso que se inicia y para el siguiente.

brais g. (santiago)

¿Cuántas carreras puedo pedir?

A la hora de preinscribirte puedes pedir hasta 5 carreras distintas,y hasta 10 si son repetidas (por ejemplo, Enfermaría en Ferrol, A Coruña, Santiago, Vigo...)

alicia c. (A coruña)

Podo anotarme nunha soa carreira?

Si, pero se a túa nota non che da acceso á mesma, logo só poderás optar ás carreiras que non cubran as prazas.

celia a.

Me lo he pensado mejor y he decidido cambiar el orden de los grados que he puesto en el impreso de preinscripción. ¿Puedo hacerlo?

Sí, mientras no concluya el plazo de preinscripción (28 de julio). Después, no. La admisión se lleva a cabo según el orden solicitado, por eso hay que prestar máxima atención al mismo.

Mickael (a coruña)

Parece que algunas carreras tienen requisitos previos para entrar. ¿Cuáles son?

En los grados de Ciencias da Actividade Física e do Deporte (A Coruña y Pontevedra) se pide la superación previa de unas pruebas físicas, calificadas simplemente con «apto/no apto», pero este año fueron suprimidas a causa de la pandemia, por lo que el acceso es idéntico al del resto del alumnado. En el grado de Xestión Industrial da Moda (Ferrol), se pide como requisito previo un dominio del inglés certificado.

J. RAMÓN (ARTEIXO)

Tengo entendido que para hacer Turismo hay que pagar más. ¿Es así?

Hasta el año pasado Turismo se podía cursar en Ourense, con precios públicos, y A Coruña, con unos costes adicionales, pero este curso la Escuela de Turismo de A Coruña se ha integrado plenamente en la UDC y tiene ya precios públicos también. Por otra parte, ofrece la posibilidad online.

susana (narón)

Pedín a revisión da nota nunha materia e non estou de acordo coa solución que me deron. Podo ver o exame?

Si, sempre que o solicites. Poderás velo o día 29 de xullo. A novidade deste ano é que antes só podías tomar nota pero agora poderás sacar fotos co móbil, aínda que deberás asinar un compromiso de non difusión desas fotos.

lucía (xinzo)

Quiero presentarme en septiembre a subir nota. Si lo consigo, ¿me modifica la nota de julio para el acceso?

No. Tu preinscripción de julio es la que es y te permite optar a las carreras hasta que estén cerradas. Si subes nota en septiembre, te puede servir para la preinscripción del curso siguiente.

montse l.

¿Por qué la tarjeta de notas provisional no puede hacerse bilingüe o en los dos idiomas cooficiales para poder tramitar con el resto de universidades españolas? Hemos tenido que llamar y nos confirman que la tarjeta definitiva del 23 vendrá en las dos lenguas, ¿es así?

La tarjeta definitiva va en los dos idiomas, gallego y castellano.

iván (ourense)

¿Cuándo salen las primeras listas de admitidos y dónde puedo verlas?

Salen el 11 de agosto y puedes verlas a través de la aplicación Nerta. Todo se hace online, pero debes estar atento a los sucesivos llamamientos, cada semana.

jon b.

Pretendo entrar por el cupo de titulados. ¿Cuándo salen los listados?

Este año salen el 11 de agosto, con el resto de alumnado.

andrea (A rúa)

¿Cada vez que sale un listado convocando a matrícula tengo que confirmar que quiero seguir en lista de espera en mis carreras preferidas?

Sí. Facilita mucho el proceso. Ten en cuenta que en carreras muy demandadas hay alumnos que piden en varias comunidades autónomas y, si no comunican sus circunstancias de espera o matrícula, continúan de modo ficticio en el sistema.

hugo (a coruña)

Si me convocan, por ejemplo, a la carrera que he puesto en tercer lugar, y aparecen cerradas las dos que he pedido delante, ¿qué tengo que hacer?

Tienes que matricularte en la que te han convocado. Tienes dos días para ello y lo puedes hacer online. Si no lo haces, decaes en tus derechos y tu plaza será ocupada por alguien de la lista de espera.

aroa (A coruña)

Si se me pasa el plazo de matrícula en el grado para el que se me ha convocado, ¿puedo matricularme en otro grado de los que había pedido a continuación?

No. En el momento en que se te convoca a un grado, en los siguientes figura la plaza «liberada», que ocupará otra persona en lista de espera del grado correspondiente.

alejandro g.

¿Se mantendrá el modelo Covid-19 para los exámenes de septiembre?

En cuanto a modelos de examen, por supuesto. En cuanto a logística, mantendremos el protocolo con las medidas higiénico-sanitarias aplicadas en la convocatoria ordinaria.

josé miguel (ferrol)

¿Hasta cuándo puedo continuar en lista de espera en una carrera?

Hasta que se te convoque a la misma o aparezca como cerrada, siempre que confirmes, después de cada llamamiento, tu interés por seguir en lista de espera.

anna (a coruña)

He aprobado la ABAU. ¿Me valen igual las notas en universidades no gallegas?

Sí, para el acceso en cualquier universidad pública española, pues existe el distrito único. Sin embargo, debes tener en cuenta que las ponderaciones de las materias no son idénticas en todas las universidades, por lo que tu nota de acceso puede variar.

josé manuel (cambre)

Cal podería ser a nota máxima dun alumno de bacharelato de ciencias que non fora á parte voluntaria?

Pode obter un máximo de 12 puntos, xa que Matemáticas II (troncal de modalidade) pondéralle automáticamente para subir nota (aínda que non nas carreiras sanitarias).

alexandre (ferrol)

Me he presentado a tres materias para subir nota. ¿Me sube nota también la troncal de modalidad?

Sí, siempre que la nota obtenida en ella sea superior a dos-tres de las de esas materias, dependiendo de los parámetros de ponderación para cada grado solicitado. El sistema toma automáticamente las dos materias que más te benefician para subir nota.

carmen (lugo)

Si hago la matrícula en una carrera en la convocatoria ordinaria, ¿me impide hacer la fase optativa en septiembre?

No. Tu posible subida de notas no tendría efectos para el acceso a carreras ya cerradas, pero sí para el curso siguiente.

javier (pontevedra)

Me han dicho que hay un cupo de plazas para los alumnos de FP. ¿Es cierto?

No. Desde hace años los de FP acceden por el cupo general, como los de bachillerato.

iker (santiago)

Hice un ciclo formativo de grado superior y me presenté a las asignaturas voluntarias para subir nota. ¿Puedo acceder a un grado que no está vinculado a mi ciclo?

Sí. Puedes acceder a cualquier grado universitario. La vinculación que mencionas solo se aplicaría para decidir un hipotético y difícil empate en la adjudicación de plazas.

alexandre (ribeira)

He pedido revisión de un par de materias de la ABAU. Si me modifican las notas, ¿debo modificar la preinscripción?

No. Las notas se actualizan automáticamente en Nerta.

marta (viveiro)

As prazas que non se cubren en xullo pasan para setembro?

As do cupo xeral, persoas con discapacidade e deportistas de alto nivel, si. As dos titulados e as dos maiores de 25, 40 e 45 anos pasan ao cupo xeral na propia convocatoria ordinaria.

paula (marín)

Si me matriculo en la Universidad de Santiago y me dan plaza en una universidad de Madrid, ¿me devuelven el dinero?

Si después de estar matriculado en una universidad gallega, optas por una plaza fuera del sistema universitario gallego (SUG), debes anular cuanto antes la matrícula y solicitar la devolución de lo que has pagado.

maría m. c.

Si para matricularme me adjudican mi segunda o sucesivas opciones, ¿puedo esperar por si salen más tarde plazas en mi primera opción? En caso afirmativo, ¿perdería mi plaza en la segunda opción o se me guardaría en los sucesivos llamamientos? Es que me da miedo esperar y luego perder la plaza aunque sea mi segunda petición.

Cuando has sido convocado a una carrera adquieres el derecho a matricularte en ella, es decir, tienes garantizada plaza. Si lo haces, ya no puedes cambiar de matrícula. Puedes no matricularte y esperar a que cierren tus carreras de mayor preferencia, pero, debes confirmar, en cada llamamiento, que sigues interesado en figurar en lista de espera. En el momento en que aparezcan cerradas esas carreras, debes matricularte en la que has sido convocado. Si no lo haces, decaes en tus derechos y ocupará tu lugar alguien de la lista de espera.

maría h.

Si me matriculo en la universidad de Toledo y días más tarde me dan plaza en la de Vigo, ¿puedo anular la matrícula en Toledo y me devuelven el dinero?

Debes anular cuanto antes la matrícula en Toledo y matricularte en Vigo. Sobre posible devolución de pago, debes consultarlo en la universidad manchega.

maría h.

Si en el formulario de matriculación marco la casilla de que voy a solicitar beca y al final no la solicito, ¿pasa algo?

Las becas se solicitan en el servicio correspondiente de cada universidad. La universidad cruza los datos de matrícula con los de becas y toma las medidas oportunas.