¿Y si no entro en el grado que quiero, qué opciones tengo?

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 18/07/2020 05:00 h

Conocidas ya las notas de la ABAU (la selectividad), en muchos hogares habrá satisfacción, decepción o incluso preocupación. Este año no valen las previsiones tradicionales, que apuntan a que la nota de corte del año anterior se mantendrá con una variación que no suele superar los 0,2 puntos. En esta ocasión, con las notas de bachillerato disparadas y una prueba con mucha optatividad y 2.000 aprobados más que el año pasado (por el récord de inscritos, principalmente), puede haber un endurecimiento del corte para acceder a los grados demandados como primera opción.

Por eso, una pregunta que hoy se hacen los casi 11.000 estudiantes que aprobaron —y sus familias— es: ¿Podré entrar en la carrera que quiero? o ¿Qué puedo hacer si no lo consigo? Hay varias posibilidades, siendo la más habitual matricularse de otro grado o en otro campus pensando en trasladarse en segundo de carrera. Es una opción muy interesante aunque hay que partir de una salvedad: el alumno debe inscribirse en otra carrera de la misma rama del conocimiento y debe haber aprobado al menos 30 créditos de formación básica del primer curso.

Cada universidad decide en qué condiciones acepta el traslado por continuación de estudios. Estas son algunas de las claves de los rectorados gallegos:

Universidade de Santiago (USC)

Más demandada. La de Santiago es la universidad más demandada de Galicia. De las más de 40 titulaciones que ofrece el campus compostelano, solo 3 se quedaron con plazas libres este año.

Nota de selectividad suficiente. Es la única universidad gallega que lo exige, y esto es muy importante. Un ejemplo podría ser el estudiante que quiere entrar en Medicina pero no le llega la nota: se apunta a Enfermaría y al acabar primero intenta pasar a segundo de Medicina; le exigirán la nota de acceso a Medicina en la ABAU de este año. ¿Compensa entonces hacer un curso de Enfermaría? Si hay posibilidades de que obtenga esa nota presentándose de nuevo a la selectividad, sí, porque le pueden convalidar casi todas las asignatura que ha cursado.

Plazas limitadas. Todas las universidades tienen plazas limitadas para la continuación de estudios. La USC, por ejemplo, oscila entre el 10 y 20% de los puestos: en Medicina hay 35 plazas (10%) como máximo, y en Psicoloxía son 30 (20%). En caso de que haya más peticiones que plazas (aun teniendo en cuenta la nota de selectividad) se valora el expediente universitario. La USC tiene un documento con la oferta de plazas.

Convalidación automática de 36 créditos. La normativa estatal supone que al cambiarse de carrera dentro de la misma rama, la universidad convalida automáticamente y al menos 36 créditos de formación básica. Hay que tener en cuenta que en primero rara vez hay asignaturas que no sean de formación básica.

De Lugo a Santiago. La USC tiene dos campus, en Santiago y Lugo, y hay carreras que se ofrecen en ambos destinos (magisterio, ADE, Enfermaría y Relacións Laborais). En ese caso, el alumno puede empezar en Lugo (que suele exigir menos nota) y en segundo pasar a Santiago, porque no se considera un cambio de carrera.

Universidad de Vigo (UVigo)

La selectividad no importa. En la Universidade de Vigo no importa la nota que haya tenido el alumno en la selectividad, pero en cambio ofrece muchas menos plazas que Santiago.

Dos caminos. No es lo mismo hacer otra carrera en UVigo (o cualquier título en otro rectorado) que hacer la misma en otro campus de UVigo. La universidad tiene tres campus y todos ofrecen Educación Infantil, Educación Primaria y Enfermaría; además, Vigo y Ourense tienen ambos Dereito y ADE. En ese caso, los alumnos que cambian de residencia tienen otro cupo, más amplio. Por ejemplo, Enfermaría: la escuela del Meixoeiro (Vigo tiene una de docencia privada, la de Povisa) ofrece 1 plaza para alumnos de otra titulación (o de Enfermaría de otra universidad) y 3 para cambio de centro. Así, si uno baraja estudiar en Vigo y no tiene nota, siempre le puede interesar optar por Ourense frente a Lugo, por ejemplo. La oferta de plazas se puede consultar en la web (en esta página, en la parte inferior, el anexo IV).

Universidade da Coruña (UDC)

La selectividad no importa. Como en la de Vigo, en la Universidade de A Coruña no se exige una nota determinada en selectividad para cambiarse de carrera. Solo se valora que sea un título de la misma rama y que el alumno tenga aprobados al menos 30 créditos de formación básica. En ese caso, se le reconocerán un mínimo de 36 (si los hubiese cursado, obviamente).

Plazas limitadas. Hay una reserva de plazas para la continuación de estudios que en ningún caso supera el 20% del total del primer año. Como el cambio de titulación es muy frecuente, desde la UDC aconsejan al alumno interesado que se esmere con las notas, ya que en caso de que haya demasiadas peticiones se mira el expediente académico de la universidad.

La clave ante la preinscripción: «Lo mejor es informarse en los campus»

Este fin de semana, los estudiantes que acudieron a la selectividad tienen que tomar una decisión muy importante, el orden en que piden las carreras. Desde los campus gallegos se aconseja pensarlo bien, porque el orden lo es todo: si un estudiante es aceptado en una carrera, todas las que ponga después quedan «liberadas» (no puede matricularse). La preinscripción empieza este lunes 20 y termina el 28 (martes), así que hay tiempo suficiente para informarse.

« O que se vai convalidar é a formación básica»

Celso Rodríguez, responsable del programa Ponte de la USC y vicepresidente de la CIUG, anima a buscar la misma carrera en otros campus: «Ao mellor non entra en Santiago pero si en Lugo, e entón pode seguir a segundo directamente porque son o mesmo título». En caso de no tener esa opción, Rodríguez incide en la importancia de la formación básica: «O que se vai convalidar é a formación básica, así que hai que ver que grao ten as mesmas materias e cales son as que teño que aprobar».

Nancy Vázquez, vicerrectora de Planificación Académica e Innovación Docente de la UDC, da un consejo: «A la hora de elegir un grado, hay que mirar las asignaturas, pero no solo las de primero sino las de todos los cursos». En la UDC el traslado se puede hacer también en tercero de carrera, aunque en Vigo eso está limitado según las materias optativas de cada grado.

Precisamente, en UVigo reconocen que el trasvase entre Enxeñaría Mecánica y Enxeñaría Biomédica es habitual, o entre las diferentes carreras de la rama de ingeniería industrial; pero como siempre hay pocas plazas apuntan que el estudiante debe trabajar mucho ese primer año para tener un buen expediente

«Tienen que vencer la vergüenza que les pueda dar y pedir información»

Nancy Vázquez anima a los estudiantes a que no duden en pedir información: «Tienen que vencer la vergüenza que les pueda dar. Que vayan a los servicios de atención al estudiante, e incluso al decano de la facultad que les interesa, o venir aquí, al vicerrectorado. Estamos encantados de ayudarles, de orientarles». En caso de que formalicen la matrícula, la planificación también es importante: «No es conveniente que esperen a final de curso. Si tienen información al principio sabrán qué asignaturas les conviene aprobar». Y Celso Rodríguez advierte que la convalidación no es la panacea: «Moitos alumnos coa materia convalidada van á clase igual, porque é raro que teñan o mesmo temario e o que se ve en primeiro mesmo o necesita en terceiro e o estudante non o deu».