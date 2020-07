El covid-19 se cuela en la selectividad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 08/07/2020 21:18 h

El covid se ha colado en la selectividad de Galicia, aunque solo fuese en forma de susto. Hoy, segundo día de las pruebas, se activaron dos alarmas por el covid-19, muy diferentes entre sí, en Santiago y Vigo.

En la facultad de Filoloxía de Santiago (comisión 2B) se activó el protocolo de seguridad. Durante un examen, una alumna empezó a encontrarse mal, a tener escalofríos, y avisó a los vocales de la comisión delegada de la CIUG. Aunque la estudiante no mostraba ningún otro síntoma, se optó por aplicar inmediatamente las instrucciones que hay para estos casos: fue llevada a un aula aparte, ya preparada para esta eventualidad, un espacio apartado, ventilado y con una papelera con una bolsa interior y pedal, así como con provisión de pañuelos de papel e hidrogel. Allí, junto con una persona que le acompañó todo el rato -ambas con mascarilla- la joven siguió haciendo el examen, ya que se encontraba lo suficientemente bien para continuar. Mientras, se avisó a la familia y al centro de salud de referencia de la joven. En principio se pensó en hacerle un test rápido, pero finalmente acudió una unidad del CHUS y se le practicó una PCR, una prueba más fiable aunque tarda tres horas en dar los resultados; estos fueron negativos y la joven se puede incorporar mañana jueves a su grupo con total normalidad. En la comisión 2B acuden alumnos de los institutos Virxe do Mar (Noia), Camilo José Cela (Padrón), N.º 1 de Ribeira y Sar (Santiago), así como de los colegios privados Junior's y seminario Asunción, ambos de Santiago y los centros de FP Tesdai y Fesán.

«Si el alumno de Vigo tiene que terminar el examen en septiembre, lo ayudaremos al máximo»

El caso de Vigo es más singular. A primera hora de la tarde, el representante de un centro educativo adscrito a la comisión 19A (IES San Tomé de Freixeiro, que se examinan en el Pavillón dos Fontóns) avisó de que un alumno no podía continuar en la prueba porque al llegar al mediodía a su casa se encontró con un equipo de Sanidad que estaba interviniendo en su hogar. Al parecer, un familiar que había llegado de fuera hace pocos días ha dado positivo en covid-19 y esto ha obligado a someter a control a toda la familia. La idea es que el joven se mantenga aislado en su casa hasta que se sepa cuál es su situación sanitaria. ¿Qué ocurrirá con él? Pedro Armas, vicepresidente de la CIUG, solo podía especular sobre qué pasará: «Es posible que tenga que terminar el examen en septiembre. En ese caso, nuestra apuesta es ayudarlo al máximo». La norma que se ha aprobado en Galicia es que un alumno confinado deberá hacer la selectividad en septiembre aunque la nota se considerará de julio; en ese caso, de tener media suficiente entraría en la carrera deseada aunque ya estuviese cerrada la inscripción. Se supone que esto no ocurrirá más que en unas poquísimas ocasiones. La comisión 19A es la de los institutos Santa Irene, San Tomé y do Castro, y de los colegios privados Compañía de María, María Auxiliadora, Miralba y San José de Cluny; todos los centros son de Vigo.