El examen de selectividad más flexible anima a muchos alumnos a intentar subir nota

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia mónica p. vilar

redacción / la voz 24/06/2020 21:56 h

A las muchas circunstancias que harán de las pruebas de acceso a la universidad de este año una ocasión atípica, se suma ahora una más. Nunca tantas personas se habían inscrito para realizar los exámenes en primera convocatoria en Galicia como este año. Si en el 2011 se superaban los 10.000, y en el 2016 la cifra subía por encima de los 11.000, en este extraño 2020, el número de matriculados es de unos 14.450, según ha informado la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Aunque la inscripción se cerró el pasado 19 de junio, la cifra todavía podría aumentar ligeramente al faltar algunas matriculaciones provenientes de la Formación Profesional.

Esos alrededor de 14.500 alumnos que según cálculos de la CIUG estarán llamados a realizar las pruebas de la selectividad en Galicia los próximos 7, 8 y 9 de julio suponen una subida de más de 3.000 alumnos respecto a los cerca de 11.500 matriculados el año pasado para la misma convocatoria (concretamente 11.396). Es decir, el número de inscritos se ha disparado en más de un 26 %.

Más aprobados en Bachiller

Dos factores influyen en ese aumento. Por un lado, el atípico desarrollo del último trimestre de un curso marcado por el coronavirus y las directrices dadas desde el Ministerio de Educación para la evaluación, promoviendo la promoción de los alumnos, han llevado a un aumento en el número de alumnos que han aprobado el Bachillerato este curso en junio y que pueden presentarse ya a las pruebas de la ABAU (como se denominan las pruebas del acceso a la universidad en Galicia). Una circunstancia con la que ya contaba la CIUG, que realizó sus cálculos para la organización de las pruebas previendo un 90 % de aprobados entre los bachilleres.

Ocasión para mejorar nota

Pero además de esa circunstancia, la Comisión Interuniversitaria apunta también a un importante aumento en los alumnos de cursos anteriores que se presentan para subir nota. «É un número importante de matriculados porque é un ano excepcional e hai alumnado que quere aproveitar a ocasión pensando que con estes modelos de exame nos que hai máis opcionalidade vailles ser máis doado subir nota», explican fuentes del organismo. Y es que este año, aunque no se ha reducido materia ni se bajará la exigencia a la hora de corregir, para evitar que los estudiantes se vean perjudicados por no haber podido dar todo el temario, en los exámenes no habrá ninguna pregunta obligatoria y todas deberán valer lo mismo, lo que aumenta la capacidad de que el alumno escoja aquello que mejor crea dominar.

Desde la CIUG aseguran que la mayor participación de estudiantes no será un problema para cumplir con las medidas sanitarias y de precaución exigidas por la pandemia de coronavirus. La multiplicación de las comisiones delegadas y las sedes (cuyo número ha aumentado en esta convocatoria), la elección de los lugares de examen (con preferencia por los amplios y bien ventilados), la organización de las pruebas y todos los protocolos se han preparado teniendo ya en cuenta que la afluencia de alumnos sería mayor que en años pasados, afirman. Además, en el caso de quienes aspiran a subir nota, su participación se notará sobre todo en los exámenes de las materias optativas, los menos problemáticos por concentrar menos gente que las materias obligatorias.