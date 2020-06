Aprobadas las asignaturas que ponderan para las carreras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 03/06/2020 13:54 h

No hay grandes cambios, más bien no hay ningún cambio que no se hubiese previsto. Las llamadas ponderaciones para las carreras en el próximo curso ya son oficiales con su publicación en el DOG. Se trata de las materias de selectividad que cada grado valora especialmente, y de las que los alumnos se pueden examinar para subir nota.

En teoría, este sistema está muy bien pensado porque sirve de compensación de las materias que peor se les dan a los estudiantes. La selectividad, como prueba de cultura general, es muy exigente con los alumnos, especialmente los de ciencias. Estos tienen que examinarse obligatoriamente de Matemáticas, pero también de tres lenguas (gallego, castellano y la primera extranjera que elijan, habitualmente inglés) y de Historia de España. Así, puede ocurrir que un alumno que quiera hacer una ingeniería sea muy bueno en Dibujo, Matemáticas o F ísica, pero pinche en Lengua o en Historia. Esto le dejaría peor situado en la nota de corte de lo que su capacidad para esa carrera en concreto merece; si además de la fase obligatoria se presenta, por ejemplo, a Debuxo Técnico o Físca puede mejorar mucho su nota. Solo tiene que sacar un 5 al menos y se le suma un punto a la media (en concreto se multiplica su valor por 0,2); así, si en la fase general (con la media de bachillerato incluido) saca un 5 raspado y después en Debuxo saca un 9 y en Física un 7, puede acabar con un 8,2 (el 9 de Debuxo se convierte en 1,8 sobre su cinco y el 7 de Física, en un 1,4 también sobre esa nota general). Por eso en selectividad se puede sacar hasta un 14 (el 10 de la fase general y los 4 puntos de dos 10 en sendas asignaturas voluntarias). Lo malo es que en el caso las titulaciones con más demanda, los alumnos se ven obligados a ser excelente en todas las materias, y así en Medicina no se entra con menos de un 12,4 sobre 14 puntos totales.

Las ponderaciones pueden ser de 0,1 (así un 10 en una asignatura se traduciría en 1 punto extra) o de 0,2 (dos puntos en ese caso) y este año solo han cambiado en tres grados, pero el cambio ya había sido anunciado hace años (en la Guía de Estudios Superiores de La Voz de Galicia publicada el pasado 17 de mayo ya aparecían estas modificaciones):

Psicoloxía . Aunque es una carrera de ciencias de la salud, interesa mucho a los alumnos de sociales. Por eso, el próximo curso se valorará con 0,2 la asignatura de Bioloxía y la de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais (el alumno de Sociales ya se examina obligatoriamente de esta materia). Y por ese mismo motivo se valorará con 0,1 Historia da Filosofía y Matemáticas II (las Matemáticas del bachillerato de Ciencias). La nota de corte de esta carrera el curso actual fue de 9,518.

. Aunque es una carrera de ciencias de la salud, interesa mucho a los alumnos de sociales. Por eso, el próximo curso se valorará con 0,2 la asignatura de Bioloxía y la de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais (el alumno de Sociales ya se examina obligatoriamente de esta materia). Y por ese mismo motivo se valorará con 0,1 Historia da Filosofía y Matemáticas II (las Matemáticas del bachillerato de Ciencias). La nota de corte de esta carrera el curso actual fue de 9,518. Estudos de Arquitectura. Tal y como estaba previsto, el próximo curso la materia de Xeoloxía solo se multiplicará por 0,1 (antes era 0,2) y Economía da Empresa deja de tener valor.

Tal y como estaba previsto, el próximo curso la materia de Xeoloxía solo se multiplicará por 0,1 (antes era 0,2) y Economía da Empresa deja de tener valor. Arquitectura Técnica. Igual que ocurre con Estudos de Arquitectura, Xeoloxía reduce su valor y Economía da Empresa desaparece del cuadro.

A estos cambios ya previstos se suman las ponderaciones de los nuevos grados:

Bioquímica . El campus de Lugo acoge este nuevo grado, especialmente vinculado a la investigación y la práctica de laboratorio, y en el caso de Galicia con una fuerte relación con las carreras del Campus Terra. Solo hay cuatro materias que ponderan, y todas lo máximo (0,2): Bioloxía, Física, Matemáticas II y Química.

. El campus de Lugo acoge este nuevo grado, especialmente vinculado a la investigación y la práctica de laboratorio, y en el caso de Galicia con una fuerte relación con las carreras del Campus Terra. Solo hay cuatro materias que ponderan, y todas lo máximo (0,2): Bioloxía, Física, Matemáticas II y Química. Empresa e Tecnoloxía. Es otra apuesta de la USC para este año, y también en Lugo. Es una suerte de ADE con conocimientos de informática, ciencia de datos, estadísticas, nuevas aplicaciones... para dirigir una empresa en el siglo XXI. Al tratarse de un campo tan amplio son muchas las materias que se valoran: con la máxima ponderación, 2.ª Lingua Estranxeira, Bioloxía, Economía da Empresa, Física, Historia da Filosofía, las dos Matemáticas, Química y Xeografía; con 0,1 se valora Cultura Audiovisual, Debuxo Técnico, Deseño e Historia da Arte.

Es otra apuesta de la USC para este año, y también en Lugo. Es una suerte de ADE con conocimientos de informática, ciencia de datos, estadísticas, nuevas aplicaciones... para dirigir una empresa en el siglo XXI. Al tratarse de un campo tan amplio son muchas las materias que se valoran: con la máxima ponderación, 2.ª Lingua Estranxeira, Bioloxía, Economía da Empresa, Física, Historia da Filosofía, las dos Matemáticas, Química y Xeografía; con 0,1 se valora Cultura Audiovisual, Debuxo Técnico, Deseño e Historia da Arte. Nanociencia e Nanotecnoloxía. Es la nueva carrera de la UDC. Está pensada para formar a los estudiantes en los conocimientos básicos de esta ciencia que se puede aplicar a fármacos, tejidos o materiales de construcción. Eso sí, sus fundamentos son claramente del ámbito científico, y por eso valora la Bioloxía, Física, Matemáticas II y la Química; con 0,1 se valora la Xeoloxía.

Finalmente, en el documento publicado en el DOG se hace mención a cambios del futuro, que solo afectan a dos carreras: