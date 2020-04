Xunta y CIUG siguen sin cerrar el modelo de examen para selectividad

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 22/04/2020 05:00 h

La opcionalidad de los exámenes que diseñaron los grupos de trabajo de la CIUG no es suficiente. Así le pareció a los responsables de la Consellería de Educación ayer, cuando analizaron los distintos modelos y decidieron que querían más flexibilidad. La propuesta inicial de la CIUG incluía la posibilidad, exigida por las normas publicadas por el Ministerio de Educación, de dejar al menos alguna parte de la materia sin contestar. Por eso no había ninguna pregunta obligatoria, todas valían lo mismo y se podía sacar un diez aunque al alumno le hubiese quedado un bloque sin dar.

Fue la propia conselleira, Carmen Pomar, quien anunció la revisión de los modelos a los tres rectores, con los que tuvo una videoconferencia después de la reunión con responsables de la CIUG. Les explicó que acababa «de pedir á CIUG máis flexibilidade nos modelos de proba de ABAU, co fin de acadar a maior opcionalidade posible», entre otras cosas porque el resto de comunidades sí puede abrir mucho la mano en la oferta y no hacerlo «suporía someter o alumnado galego a un nivel de esixencia maior que o pode prexudicar no acceso a determinadas titulacións».

Ahora toca revisar una a una las pruebas ya diseñadas para ampliar las opciones, pero hay condicionantes a tener en cuenta, más allá de la facilidad técnica de ampliar las opciones, que es algo relativamente sencillo.

¿Lengua puede ser tan flexible como para sacar un 10 sin hacer el comentario de texto?

La principal cuestión que debe analizarse es que cuanto mayor sea el abanico de opciones, más posibilidades tendrá el alumno de apartar de su examen un mayor número de temas. Es decir, puede ocurrir que el estudiante saque un diez sin dar una parte fundamental de la materia o, por ejemplo, tres de los cinco bloques en que se divide: ¿será posible sacar un sobresaliente en Lingua Galega o en Lingua Castelá sin hacer un comentario de texto? De ser así, se incumpliría la norma del ministerio de mantener el espíritu de las pruebas para las que se han preparado todo el curso los estudiantes. Y habría otra consecuencia a este hecho, y es que las notas altas se dispararán y regalar los sobresalientes puede perjudicar a los alumnos que más han trabajado, ya que compiten todos por las mismas plazas.

Elegir rápidamente

Otro aspecto que se debe valorar es que el planteamiento del examen ha de ser asumible en el tiempo, y el alumno no debe tardar demasiado en decidir qué opciones escoger. En las materias en que se trate de ejercicios similares (problemas de Matemáticas o Química) es probable que se amplíe la oferta general, y así se pase de elegir tres preguntas sobre cuatro posibles (como ocurría en Matemáticas II) a elegir tres de ocho posibles, por ejemplo; leer ocho problemas para decidir qué tres desarrollar puede ser labor de muchos minutos.

El objetivo es evitar que ningún alumno impugne el examen por obligarle con un tema no dado

Sobre las instrucciones del Ministerio y la petición de la consellería planea la que puede ser la clave del problema: que un estudiante impugne el examen de selectividad (y gane) porque para sacar un diez tenía que contestar a una o más cuestiones que no dio antes del confinamiento.

Equilibrar esto con las consideraciones anteriores es todo un reto, y además hay que hacerlo contra reloj: cuanto antes estén disponibles los modelos de examen, antes podrán preparar la prueba alumnos y profesores, que sabrán indicar mejor a sus estudiantes cómo encararla.

Hay que recordar que el examen de selectividad ya tiene fecha en prácticamente toda España, y en Galicia será los días 7, 8 y 9 de julio. Hasta entonces, los estudiantes tienen que acabar de dar el temario que sus profesores consideren, realizar las pruebas que sirvan para la nota e incluir las recuperaciones.