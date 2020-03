La selectividad se aplaza sin fecha pero no se suspende

0

17/03/2020 18:17 h

Se aplaza sin fecha pero no se suspende. La prueba de acceso a la Universidad, que en Asturias recibe el nombre de la EBAU, se mantiene pese al coronavirus. El Gobierno central, las comunidades y las Universidades, representadas por la Conferencia de Rectores (Crue), ha decidido mantener la prueba este curso y pedir a los alumnos que sigan preparándose. Sin embargo, no se han atrevido a marcar una fecha en el calendario por varias razones. La primera porque no se sabe si el actual confinamiento, que acarrea la suspensión de la actividad lectiva, durará más de dos semanas. La segunda porque es necesario que los ministerios de Educación y Universidades, que son los que tienen competencia en esta materia, tienen que modificar el decreto de fechas que dicta a las autonomías el margen que tienen para fijar los exámenes.

A la reunión, celebrada de manera virtual esta mañana, asistieron la consejera de Educación, Carmen Suárez, la directora general Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, Paula García; el de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli; y la de Universidades, Cristina González. Tanto en el Principado como en el Gobierno central las competencias en Educación y en Universidades, están divididas en dos áreas diferentes. Toda esta información se trasladará también a la Universidad de Oviedo que no estuvo presente en el encuentro pero que sí forma parte de la Comisión de Coordinación que prepara la EBAU.