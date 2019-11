Galicia reunirá en Santiago a los coordinadores de la prueba de toda España para unificar criterios técnicos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 11/11/2019 10:10 h

Hacer una selectividad equiparable en dificultad y corrección entre cualquier parte de España parece una labor complicada a corto plazo, pero todo hace pensar que está más cerca una unificación técnica del proceso. Y que liderará Galicia, además. Santiago acogerá los próximos jueves y viernes una reunión de los coordinadores de la prueba final de bachillerato y del acceso a la universidad de toda España (solo hay dos comunidades pendientes de confirmación).

La idea partió del presidente de turno de la CIUG, Celso Rodríguez (representante de la USC), que comprobó este verano como las diferentes velocidades de cada comunidad dificultaban las matrículas universitarias: «Nós dimos as notas o día 4, que era o último día para matricularse en Madrid. Falamos cos responsables do servizo madrileño e dixéronnos que non habería problema, que podían esperar ata o día 7, pero os rapaces que querían facer a preinscripción non podían dende a súa casa». En otras comunidades se exigía la nota final, tras el período de revisión de exámenes, cuando en Galicia aún no había acabado.

Son problemas técnicos que se van solucionando pero que complican de forma innecesaria el proceso: «Nós facemos os chamamentos os martes, e os estudantes teñen o mércores, xoves e venres para matricularse. Noutras comunidades fannos o venres, e pasounos que alumnos matriculados o mércores en Galicia íase o venres a outra comunidade, e todo sen que nós souberamos que pasaba».

Se intercambiarán prácticas de éxito, como la garantía de anonimato gallega

La otra parte de trabajo de la CIUG es la prueba en sí. En este punto, Rodríguez es claro: «Estando todos xuntos seguro que falamos do contido das probas, pero non é o obxectivo, porque non nos deixaría tempo para a parte técnica», que es la que realmente depende de ellos (el diseño de la selectividad es cosa del Ministerio y las consejerías, y la CIUG solo lo ejecuta). Los organismos homólogos a la CIUG quieren coordinar en Santiago varias cosas: «Como se custodian os exames, ou como garantimos o anonimato; nós usamos códigos de barras que poñen os alumnos nas probas, pero noutras comunidades non é así».

Hasta ahora sin coordinación

Todas estas cuestiones pueden más o menos coordinarse si los responsables de las entidades que los organizan se ponen de acuerdo, algo que parece lógico que funcionase con normalidad. Pero hasta ahora no se hacía. Ahora, la jornada del jueves 14 se dedicará a la prueba mientras que la del viernes 15 estará centrada en el acceso a las diferentes carreras.