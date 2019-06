Educación solo valora un examen test como selectividad única, y lo descarta

0

redacción / la voz 25/06/2019 05:00 h

El Ministerio de Educación no ve la selectividad única en España. No solo porque iría contra las competencias en educación, sino porque, a juicio de Alejandro Tiana, número 2 de Isabel Celaá, el único examen objetivo sería tipo test porque no depende del criterio de corrección, pero, a la vez, un test nunca podrá medir la madurez de un alumno, que es lo que pretende determinar la selectividad. La prueba gallega, denominada ABAU (EvAU a nivel estatal), valora especialmente la capacidad del estudiante de entender, razonar y relacionar. Por eso, concluye Tiana, es impensable pensar en una prueba única a nivel estatal.

Tiana, que hizo estas declaraciones en una entrevista en la Cadena Cope, restó peso a la selectividad explicando que solo representa el 40 % de la nota final, mientras que el otro 60 % se decide en bachillerato.

Período de preinscripción

Se olvidó Alejandro Tiana de que desde hace años la nota de acceso a la universidad no se mide sobre 10, sino sobre 14 puntos, de los que 8 se deciden en la ABAU (hasta 4 en la fase general, que no pasa de 10, y otros cuatro que se pueden obtener en las asignaturas específicas).

Lo saben bien los 11.280 alumnos gallegos que el viernes recibieron las notas de la selectividad. Ahora se enfrentan a la decisión más importante del año, aquella por la que han trabajado estos dos últimos cursos: qué van a estudiar. Tienen hasta el martes que viene, día 2, para entregar (aunque todo el proceso es por Internet) su listado de cinco carreras, hasta diez si son repetidas pero en diferentes campus. Es importante que recuerden que el orden es vinculante, así que deben pensar con detenimiento cuál prefieren; también se aconseja poner más de una titulación, porque la nota de corte del año pasado es solo indicativa, puede variar mucho.

La conselleira de Educación, Carmen Pomar, presentó el viernes las novedades en FP, y estas ya se pueden consultar en la Guía de Estudios Superiores de La Voz de Galicia (estudiarengalicia.lavozdegalicia.es). Así, los futuros alumnos podrán saber todas las novedades de los ciclos superiores, como los títulos nuevos (Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina o Acondicionamento Físico) o aquellos con importantes cambios, como la oferta de Ferrolterra en FP dual del ciclo de Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións Térmicas e de Fluídos, que solo la había en versión adultos en Lugo.

Hay que recordar que la preinscripción para la FP superior comenzó este lunes y se mantendrá hasta el día 2 de julio, el próximo martes, al mediodía. Al igual que ocurre con la universidad, el proceso se tiene que hacer vía Internet y hay que establecer un orden de hasta cinco ciclos (diferentes o el mismo en distintos centros) y ese orden es vinculante. El día 5 sale la lista provisional y tras las alegaciones, el día 16 (el mismo día que en la universidad) se puede ver las primeras notas de corte y las listas de espera.