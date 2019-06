«Asumo toda la responsabilidad, aunque el primer sorprendido soy yo»

La Voz de Galicia s. carreira

redacción / la voz 15/06/2019 05:00 h

Alberto Sucasas, director del grupo de trabajo de Filosofía en la selectividad, ha anunciado que pondrá su puesto a disposición de la CIUG, el organismo que organiza y corrige los exámenes.

Sucasas, un profesor universitario con amplia experiencia, filósofo de prestigio (tiene el premio de ensayo Miguel de Unamuno) y director del grupo de trabajo de la materia desde hace cinco años, no escapa de su responsabilidad: «Asumo íntegramente la responsabilidad, aunque el primer sorprendido he sido yo. También quiero pedir perdón a los alumnos, a las familias y a los profesores por la inquietud generada, así como a los profesores que han tenido que alargar su tiempo en esta selectividad. Y pido disculpas a las instituciones a las que pertenezco, tanto a la CIUG como la UDC, y por supuesto voy a poner mi cargo a disposición de la CIUG».

Perplejidad

Lo que Alberto Sucasas no pudo explicar es cómo pudo ocurrir algo así. «Siento una enorme perplejidad. Tengo que haber sido yo el que hizo esos exámenes, pero no entiendo lo que paso». Sucasas comenta que el grupo de trabajo de Filosofía, formado por ocho personas, se reúne desde principios de curso varias veces y entre todos diseñan la prueba. Pero solo es el director del grupo el responsable de ella: «Yo mismo escribo los exámenes en mi ordenador. Siempre he sido muy meticuloso, y cuando hago los exámenes espero diez días para releerlos, para tener tiempo suficiente. Es después cuando los envío y los borro de mi ordenador». Lo hace, dice, para quedar libre de preocupaciones. «Hoy me arrepiento, porque no puedo comprobarlos». Este proceso se llevó a cabo hace tres o cuatro meses. El paso del tiempo hace más difícil entender qué ocurrió: «No tengo la conciencia de haber cometido este desliz -las dos opciones estaban mezcladas, y no solo en un examen, sino al menos en los dos que se pusieron hoy-, pero las pruebas dicen que sí, así que lo tengo que asumir, no es una responsabilidad colectiva».

Sucasas descarta un problema informático: «Ahora no hay duendes de la imprenta y no puede ser un problema informático porque eso ocurriría, no sé, si se repite la misma pregunta o falta una cuestión, pero esto es otra cosa».

Sobre el futuro, el profesor de la UDC presentará la dimisión enseguida, aunque cree que tal vez no pueda abandonar el cargo antes del examen extraordinario por la falta de tiempo, ya que es en julio. Si para entonces sigue todavía al frente del grupo, se rehará todo, aunque ahora mismo no sabe si tienen el mismo problema: «Tendré que poner los exámenes de nuevo».