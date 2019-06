El Gobierno creará un grupo de trabajo para hacer la selectividad más equitativa

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 06/06/2019 05:00 h

Habrá un grupo de trabajo de técnicos del Ministerio de Educación, comunidades autónomas y universidades que trabajará para que la selectividad sea equitativa en toda España. Lo anunció la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, tras la tormenta política y mediática que ha estallado con respecto a la prueba de acceso a la universidad. Eso sí, Celaá no es partidaria de un examen único en España, porque iría contra la libertad de cada comunidad educativa de adaptar en parte el currículo escolar, pero sí deberá garantizar una coordinación en la dificultad de la prueba y el sistema de corrección.

Este grupo técnico tendrá que detectar y corregir las «incidencias» en la dificultad de la Selectividad de los diferentes territorios: «He observado -explicaba ayer la ministra tras la firma del acuerdo con Defensa para una FP adaptada- que había algunas incidencias que señalaban a ciertas dificultades diferentes y eso es lo que vamos a tratar». Evidentemente, cualquier cambio necesita de un trabajo técnico previo y que incluya los diferentes grupos afectados: responsables de Educación de las comunidades autónomas y portavoces de la universidad (la Conferencia de Rectores Universidades Españolas, CRUE, representa a todas las universidades públicas y 20 privadas); por supuesto, también estaría el ministerio, entre otras cosas porque hoy marca el 70% del contenido de la prueba.

Lo que parece descartado es hacer una selectividad única para todo el país: «Si por única entendemos exacta -puntualizó la ministra- no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo». Y aclaró: No significa hacer una EvAU [Evaluación de Acceso a la Universidad] exacta en todas las comunidades autónomas sino que se comparta el mismo grado de dificultad».

Precisamente, esa prueba única es lo que pide la Xunta. El martes lo hizo Feijoo y ayer le tocó el turno al PPdeGalicia, que dejó abierta la puerta a una solución que no fuese un examen idéntico. Según informa Juan Capeáns, el partido dirigirá al Ministerio de Educación una petición para que arbitre una fórmula que unifique el nivel de las pruebas «para que o talento dos mozos galegos non se vexa prexudicado por un sistema educativo asimétrico». Según Miguel Tellado, secretario xeral del partido, Galicia tiene un nivel educativo por encima de la media, pero en la selectividad se le puntúa «peor», algo que relaciona con la «esixencia» del sistema autonómico o de la falta de la misma en otras comunidades. «Pedimos igualdade de oportunidades», resumió, para que no existan agravios motivados por la descentralización, que choca con la libertad de los universitarios para escoger centros de estudio en todo el territorio.

El grupo más reacio a cambiar las cosas, al menos de fondo, son las universidades. La CRUE defiende el actual sistema, porque considera que es un modelo que «funciona bien» y resulta igualitario en cuanto a dificultad en todas las comunidades autónomas: «Consideramos que la EvAU es una prueba de acceso a la universidad que funciona bien y por eso cualquier intento de cambiarla debería hacerse desde el más amplio consenso educativo y tras un riguroso análisis de la realidad», señala en un comunicado.

Dicen los rectores que «no hay ningún informe académico que sostenga con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras», y que las diferencias de notas se deben a otros componentes, por ejemplo de tipo socioeconómico.

análisis

Del 6,7 % de sobresalientes en Lengua en Galicia al 25 % de Canarias

La universidad española es distrito único: la nota de Galicia sirve para Madrid, Canarias, y viceversa. Pero el examen de acceso es distinto:

lengua, lo único común

Lengua. Es la única materia en común, porque Cataluña ha incumplido hasta ahora la obligatoriedad de hacer Historia (mantiene la alternativa con Filosofía).

No miden lo mismo. Ni Canarias ni en Cataluña se pregunta por literatura en Lengua. Y la exigencia de leer libros solo se da en Asturias, Galicia, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Aragón.

Suspensos y sobresalientes. En Canarias, menos del 5?% de los alumnos suspende el examen de Lengua; en Galicia es el 26?%, en Cantabria el 25?% y en Madrid el 20?%. En paralelo, uno de cada cuatro canarios saca más de 9 frente al 6,6 de madrileños, cántabros y gallegos.

notas medias

Galicia, la segunda peor. Con un 6,11 de nota media en la fase general, Galicia solo está por delante de Baleares (5,75). En cambio los extremeños tienen un 6,86 de nota y los canarios, un 6,6.

En PISA, al contrario. Madrid, Castilla y León, Navarra y Galicia sacan las mejores puntuaciones en la prueba PISA, que es dos años antes de selectividad.