La ropa y un anillo del cadáver hallado en el Ulla coinciden con las de Óscar García Lema, el desaparecido de Teo

Cartel informativo sobre la desaparición de Óscar García Lema colgado en una calle de Santiago XOAN A. SOLER

La ropa y un anillo que llevaba el cadáver hallado el lunes en el río Ulla a su paso por Vedra coinciden con las pertenencias que portaba Óscar García Lema en el momento de su desaparición el 29 de marzo. Ese día se le perdió la pista a este hombre de 62 años tras salir de su casa, situada en el lugar de Cepeda, en Teo. Esos detalles apuntalan la hipótesis de que el cuerpo es el del desaparecido, aunque la identificación oficial tendrá aún que esperar porque el juzgado de instrucción número 1 de Santiago, que ha asumido el caso, aún no tiene el informe de la autopsia que han realizado los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y que está pendiente de que se lleven a cabo las pruebas de ADN.

La investigación apunta a que el hombre cayó al río desde el puente de Gundián, en el límite entre las provincias de A Coruña y Pontevedra que marca el propio cauce fluvial. Es una zona con muchos lodos y la caída del viaducto es de casi 80 metros, por lo que el cuerpo habría quedado atrapado en los fangos para emerger al cabo de los días e ir flotando hasta el punto en el que a las 12.30 horas del lunes lo vio una persona que hacía senderismo en el área recreativa de Agronovo. Esto explicaría por qué no se encontró antes el cadáver, que si se confirma definitivamente que es el de Óscar García, habría estado sumergido en las aguas 19 días.

Una vez que se presente el resultado de la autopsia, la cuestión que deberá esclarecer la investigación que lleva a cabo el grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil es qué le habría pasado exactamente a Óscar García Lema, ya que las circunstancias de su desaparición suscitan algunas dudas alimentadas por el hecho de que su esposa, Nuria Pereira, ha defendido en sus intervenciones en redes sociales la posibilidad del accidente o del secuestro, pero nunca la desaparición voluntaria o el suicidio.

La Guardia Civil encuentra un cadáver en Vedra y se investiga si es Óscar García Lema, el desaparecido de Teo Xurxo Melchor / Álvaro Sevilla

En los primeros días de búsqueda, la mujer consideraba como explicación más probable que los caballos que el matrimonio tiene en su finca de Cepeda hubieran dado un golpe a su marido cuando, antes de salir de casa, fue como siempre hacía a comprobar si estaban bien. Un posible golpe en la cabeza que le hubiera desorientado y hecho caminar sin rumbo. Sin embargo, por el lugar en el que apareció el cuerpo, a unos 14 kilómetros de la vivienda, esta hipótesis es poco probable: difícilmente en ese estado hubiese conseguido recorrer esa distancia y menos a través del monte.

La mujer de Óscar García Lema, Nuria Pereira, junto a los responsables de la Guardia Civil y de los servicios de emergencias durante uno de los operativos de búsqueda de su marido PACO RODRÍGUEZ

El 29 de marzo Óscar García salió de su residencia en Teo antes de las 13 horas. Había quedado para comer en casa de su madre, como explicó su esposa, que relató que dejó en la vivienda el móvil cargando, las llaves de casa y del coche, las gafas y la cartera. Un comportamiento que sí es compatible con que hubiera decidido quitarse la vida. Pero esta hipótesis no cuadra nuevamente con que caminara durante unas cuatro horas y por extensas zonas de monte para cubrir los 15 kilómetros que separan la casa de Cepeda con el puente de Gundián, el punto desde el que se baraja que pudo lanzarse al río. No cuadra que recorriera tanta distancia y menos aún que en todo ese tiempo nadie se cruzara con él y lo identificara. Falta conocer si la Guardia Civil cuenta con algún testimonio de este tipo que aún no haya trascendido.

La tercera línea de investigación es el asesinato, una posibilidad que hasta ahora no estaba sobre la mesa, ya que la Guardia Civil, en respuesta a las declaraciones públicas de la esposa de Óscar García apuntando a un posible secuestro, había manifestado que no había ningún dato que indicara que esa podría ser la explicación a la desaparición de este vecino de Teo muy conocido en Santiago por ser el director del Instituto Europeo Campus Stellae, en el que también trabaja su mujer.

Nuria Pereira, esposa del fallecido, señaló que un vecino había visto salir a Óscar García de su casa de Cepeda. Lo vio de lejos, pero iba solo y habiendo dejado todas sus pertenencias en la vivienda. Resulta extraño que no cogiera su coche para ir hasta el puente de Gundián y que caminara tanto tiempo, recorriendo tantos kilómetros y por una zona boscosa que hay que conocer muy bien para no perderse en ella.

Tendrá que ser el informe definitivo de la autopsia el que aclare estos extremos y pueda dar más datos que permitan saber qué fue lo que le sucedió a Óscar García Lema. Durante los 19 días que ha durado la búsqueda de este vecino han intervenido numerosos agentes del instituto armado apoyados por el grupo de emergencias municipal de Teo y por un gran número de voluntarios que participó en las batidas.