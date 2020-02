Vedra refuerza el valor de la camelia

0

La Voz de Galicia emma araújo

santiago / la voz 23/02/2020 18:30 h

Vedra huele a camelia y a historia, la que hace un cuarto de siglo convirtió la casa de cultura de San Miguel de Sarandón, que estaba sin inaugurar, en la primera piedra de un gran proyecto. Mejor dicho, aquella fue la primera flor de la que salieron miles de esquejes que florecen especialmente en este municipio del Ulla y en todo el entorno.

De los orígenes de las jornadas de exaltación de la camelia se habló mucho en la edición de este año, la de sus bodas de plata. Fue gracias a la pregonera de la fiesta, Esperanza Lema, que recordó el germen de la celebración y del papel que jugó en ella la primera concejala de Vedra, María del Carmen Nieto, como autora de la idea.

El programa de las bodas de plata contó con la tradicional exposición de flores de distintos lugares de Galicia y de ornamentaciones elaboradas por las asociaciones de Vedra, que en los últimos años han transformado la antigua competición en una actividad conjunta que este año se visualizó con una inmensa tarta de cumpleaños hecha solo con camelias y una demostración del espectacular resultado que da vestir una mesa con camelias.

La principal novedad fue el Túnel da Camelia, que ocupaba el vagón de tren de Santa Cruz, habilitado como espacio cultura. Testimonios sonoros de escolares y microscopios para ver hasta el más mínimo detalle de las flores despertaron la curiosidad de todo el mundo.

La sorpresa final de este túnel, que para muchos fue la mejor de todas, llegó con la degustación de canapés, galletas, pastas y té elaborados con recetas en las que la camelia como ingrediente fundamental marcó la diferencia. De los canapés se encargó el compostelano Javier Cajaraville.

Don Carnal ya reina en Compostela

El Meco preside ya el entroido de Santiago, del que la actriz Iria Pinheiro pronunció el pregón, mientras en Negreira el desfile más espectacular de los últimos años llenó de fiesta las calles

m. González/ Emilio Forján

Inaugurada oficialmente la fiesta más gamberra y pagana del año. El carnaval reina ya en Santiago de forma oficial, después de que el Meco Contaminante abriese con todos los honores el entroido. Acompañado por varias comparsas, el Meco partió de la praza de Cervantes hasta el pazo de Bendaña, en medio de una algarabía de música y diversión. José Manuel Méndez, su creador habitual, volvió a beber de la actualidad para diseñar un muñeco que este año hace referencia a la situación de desastre climático que vive el planeta. No se olvidó tampoco de la emergencia sanitaria, así que el coronavirus también está presente en este Meco irónico y desenfadado.

Tras la llegada del Meco al pazo de Bendaña le tocó el turno a la pregonera, Iria Pinheiro, quien echó mano del humor para animar a los compostelanos a disfrutar de cuatro días de fiesta y desenfreno antes de la llegada de la Cuaresma. La lectura del pregón estuvo acompañada de un espectáculo musical y pirotécnico.

El entroido de Negreira vivió ayer un espectacular día grande, con un desfile que atestó las calles de la villa, y después de los locales de hostelería, con miles de personas llegadas desde muchos puntos de Galicia. Las comparsas más aplaudidas fueron las de Talismán no fondo mariño, de Salceda de Caselas, que ya obtuvo el primer premio en la edición del año pasado. Movió a más de 80 personas. Rueirada de Sito, de Louro (Muros), superó las cien, en un montaje pleno de espectáculo. También destacó el vistoso desfile de la comparsa David e Goliat, de Portas, y Magia Zíngara, de Noia. Entre las agrupaciones locales, llamó la atención Somolo demo ou non, de As Carnavaleiras de Liñaio.

Animación desde primera hora

El programa de hoy domingo arranca a las 10.30 horas con animación en las calles a cargo de la comparsa Os Conformistas de Conxo, que con la charanga Os Atrevidos iniciarán su recorrido en el Centro de Maiores de Conxo para pasar por el Psiquiátrico y subir por el Ensanche. Tras una parada en la Alameda recorrerán el casco histórico. A las 17.00 tendrá lugar el festival infantil de disfraces en la sala Capitol, animado por A Run Run. A las 19.00 será el atranque de los Xenerais da Ulla en la carballeira do Souto, en Santa Lucía (O Eixo), y a las 20.00, en Sergude.