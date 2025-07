Una moción de censura del PP y un edil no adscrito dará la alcaldía de Touro a los populares

Imagen de archivo de Darío Rey, el concejal no adscrito que ha desbloqueado la moción de censura a Roberto Castro en Touro. PACO RODRÍGUEZ

El PP está a días de hacerse con la alcaldía de Touro (3.387 habitantes). El portavoz popular en la localidad, Jesús Reboredo, y el concejal del grupo no adscrito, Darío Rey, activarán hoy mismo la moción de censura que arrebatará el bastón de mando a Roberto Castro, que lo obtuvo encabezando una lista independiente, Movemento Veciñal, que logró cuatro concejales en las últimas elecciones y sumó los del Partido Galego y el BNG en la votación de elección del regidor. Darío Rey formó parte en su día de este partido, pero se marchó de la formación por discrepancias con el todavía alcalde. En ese momento también dimitió otra concejala, pero ella entregó el acta y corrió la lista. De ahí que es ahora el no adscrito el que tiene el poder de decidir quién se sentará en el sillón de la alcaldía. Y ha decidido que sea el portavoz del PP.

La moción de censura, no obstante, está condicionada por un acuerdo programático al que los populares han tenido que dar su visto bueno. Y en el primer punto de ese documento «que se o PP non o aceptara non habería ningún tipo de acordo», aclara Rey, figura la mina de Touro, que es sobre lo que gira buena parte del debate político en este municipio del área de Compostela.

Lo más significativo de ese acuerdo es que el Concello creará una comisión municipal, que presidirá el edil no adscrito, y que será la que tome todas las decisiones respecto a la mina, postura que el gobierno local siempre deberá respetar. Darío Rey, y este fue el punto clave por el que rompió con Movemento Veciñal, quiere que el Concello de Touro se persone en todos los procesos judiciales abiertos relacionados con la explotación «porque non ten sentido que estean partidos de Madrid, como Podemos, e nós non», explica.

El regidor actual no quiso nunca que el Ayuntamiento se personara en los procesos abiertos relacionados con la mina, «algo que non ten sentido, porque se supón que el está en contra da mina», asegura el edil no adscrito, que también ha exigido al PP para darle la alcaldía que el Concello no manifieste apoyo institucional al proyecto minero ni a ninguna de sus fases «mentres non exista un mandato claro da maioría social e política do municipio, e en ningún caso durante os dous anos que restan de lexislatura», refleja el documento.

El futuro gobierno, presidido por el PP, deberá contratar una consultora especializada que elaborará informes técnicos, periciales y jurídicos para asesorar al Ayuntamiento en este asunto y que se podrán además presentar a las causas abiertas con relación a la mina una vez que el Concello forme parte de esos procesos. El próximo alcalde, Jesús Reboredo, asegura que afronta con «ilusión» la posibilidad «de ter un goberno estable, con maioría, que devolva a normalidade que agora non ten o pobo e que poida dar resposta ás necesidades urxentes e aprobar uns orzamentos, que o actual goberno está cos de 2022», señala. Entre esas necesidades, el abastecimiento de agua, que es defectuoso y ha fallado.

La de Touro será la segunda moción de censura en Galicia tras la sentencia del Constitucional que avala el voto de los ediles tránsfugas, después de que hace unos días el Partido Popular presentase otra, apoyada por un no adscrito, que se debatirá en los próximos días en Forcarei.