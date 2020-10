La fama de las Cabanas da Ulla sigue extendiéndose

Javier Álvarez se embarcó a sus 61 años en un nuevo negocio con su familia y la acogida «no la esperaba ni en mis mejores sueños», dice

No llevan ni dos semanas en marcha. Abrieron un campamento turístico en el peor momento de todos, con una pandemia de por medio frenando los planes vacacionales de medio mundo. Sin embargo, las Cabanas da Ulla están al completo noche sí y noche también. Todo, gracias a un tuit. «La responsable del éxito es mi hija Susana, porque fue ella la que lanzó esto en redes sociales, algo de lo que yo estoy bastante alejado a mis 61 años», afirma Francisco Javier Álvarez. Explica que, tras dos años de esfuerzo y mucha ilusión invertidos en el nuevo negocio familiar, temía que no hubiese reservas. Pero lo cierto es que la acogida fue inmejorable. «No la esperaba ni en mis mejores sueños», asegura el empresario. Aunque nació en Santiago, tenía unas propiedades heredadas en Touro por parte materna y trató de sacarles partido como explotación forestal, pero no funcionó. «Yo de profesión soy economista y trabajé como asesor de empresas desde el año 86. La verdad es que siempre tuve el gusanillo de intentar algo distinto en mi vida laboral, algo más productivo y tangible. Tenía estas fincas, en Dioño, que conservaban árboles centenarios, frondosas, abedules, robles... Estaba cansado de cuidarlas sin ningún beneficio, más bien con un lastre económico, y me parecieron idóneas para crear algo en torno al turismo de naturaleza», relata.

