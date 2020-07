La plataforma en defensa el centro de salud de Touro opta por disolverse

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 14/07/2020 05:05 h

La plataforma en defensa do centro de salud de Touro, constituida para mejorar el servicio de pediatría, ha confirmado su disolución argumentando que «é o momento de apartarnos porque as nosas reivindicacións non son compartidas pola maioría dos veciños». «Non tería sentido seguir indo contracorrente cando os veciños están a favor da xestión que se está facendo no noso centro de saúde e na atención primaria», añaden.