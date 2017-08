«Moitas veces é xogando... e xogando mátante»

0

Ariadna Fernández é veterinaria e traballa nunha cooperativa de Lalín, principalmente con vacas leiteiras. Hai 3 anos, estando nun cebadeiro, un becerro rompeulle sete costelas.

-Confíanse demasiado os gandeiros ante animais de esta envergadura?

-Si. Están acostumados a traballar con eles tódolos días, e coñécenos. Nunca pensan que lles van facer nada e, polo normal, non fan nada.

-Cales dirías que son os momentos máis delicados para situarse cerca da vaca ou do boi?

-Cando hai partos. Sobre todo de vacas de carne, que son moi territoriais coas súas crías. O boi tamén, porque quere defendelas.

-Deberiamos evitar situarnos detrás do animal ou entre o animal e unha parede?

-É mellor estar nun sitio aberto. Sempre tes que ter presente -dende que tiven o accidente eu o teño- como vas facer se hai un imprevisto de este tipo. Se hai un ferro ao lado, se podes saltar, non poñerte nunha esquina... Sempre pensar por onde vas saír.

-Inflúe o tipo de gandería, que sexan de leite ou de carne?

-Si. As vacas rubias teñen moito instinto maternal, as frisonas téñeno máis perdido. As rubias simplemente por estar fóra, para protexer as crías de depredadores, son máis agresivas. E nós, ás veces, parecemos depredadores.

-Inflúe o tamaño da explotación?

-Non creo. Pero si inflúe o trato coas vacas. As vacas acostumadas a estar fóra teñen máis tendencia a defenderse que as que van do campo á sala de muxir, de dentro para fóra...

-Por que pode chegar unha vaca ou un boi a atacar a unha persoa?

-Ás veces séntense ameazados. Cando tiven o accidente estaba dentro, había moitos becerros xuntos, facía calor... Outras é por xogar. Cando son pequenas non pasa nada, pero se che dan un golpe na perna cando teñen este tamaño para xogar... tírante. E unha vez que te tiran elas pensan que é xogando... e xogando mátante.