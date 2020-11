El robo de señales pone en peligro varias rutas de senderismo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia emma araújo

santiago / la voz 18/11/2020 05:10 h

El cierre de la hostelería y de espacios de ocio ha vuelto la mirada de muchas personas hacia los espacios naturales. También la de amantes de las gamberradas. Así pudo comprobarse en los últimos días en significativos espacios naturales de Ames y de Teo, en algunos casos generando situaciones de cierto peligro. El primero de estos municipios incluye entre sus rutas de senderismo un recorrido por las riberas del Tambre, en la zona de Tapia, donde desaparecieron varias señales que indicaban el recorrido. Y no fueron pocas las personas que se perdieron por la imprevista falta de indicativos, por lo que la Concellería de Medio Ambiente se vio obligada a cerrar el itinerario al público hasta disponer de nuevas señales, evitando así situaciones de cierto riesgo.

Teo también vio la semana pasada como una de las rutas de senderismo por espacios de interés, promocionadas coincidiendo con la festividad de San Martiño, se quedaba sin su particular reclamo, un caballito de madera instalado por el Concello a modo de juego en familia. Las tallas, elaboradas por un ebanista local, no tenían repuesto, por lo que, como mal menor, el artesano apuró un remedio y un sencillo indicativo de madera recuerda a las familias que hacen la ruta el lugar en donde se encontraba el particular equino.