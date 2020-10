Toysal mantiene la concesión para explotar la cantera de A Casalonga

0

La Voz de Galicia Emma araújo

santiago / la voz 17/10/2020 05:10 h

La empresa propietaria de los terrenos y la concesión minera de A Casalonga, en Teo, podrá continuar con la actividad extractiva de piedra ya que la Xefatura do Servizo de Enerxía e Minas, dependiente de la Consellería de Industria, ha decidido archivar el proceso de caducidad de la explotación que había iniciado en base a un informe de sus propios técnicos.

El Concello de Teo confirmó ayer esta resolución en respuesta a su solicitud para ser parte interesada en el expediente alegando «a innegable vinculación entre a existencia ou non dunha concesión mineira, e os conseguintes actos de disciplina urbanística de competencia municipal».

Minas considera que «non quedan acreditadas as causas de caducidade contempladas no acordo de inicio do procedemento» y también niega al Concello la posibilidad de ser parte interesada en el proceso. Ante esta última valoración, la concejala de Urbanismo, Uxía Lemus, considera «sorprendente e inadmisible» el dictamen, al resaltar que trata «dun proceso que afecta a unha actividade industrial como a explotación dunha canteira con tanta incidencia medioambiental», argumenta.

El Concello considera que la decisión de Minas carece de lógica y genera indefensión a la Administración local y a cualquier persona o colectivo que también se considere afectado, como le ocurrió a la plataforma Casalonga Limpa, constituida para frenar la actividad extractiva y también los proyectos de intervención posterior en el lugar.

El Ayuntamiento de Teo ha confirmado que su servicio de asesoría jurídica «está estudando a documentación para valorar a viabilidade dunha reclamación incluso por vía xudicial».

El departamento autonómico de Minas inició hace más de un año el procedimiento de caducidad y lo cerró el pasado mes de agosto, una información que el Concello recibió esta semana.

El hecho de que la empresa Toysal pueda retomar la actividad extractiva en A Casalonga implica que puede retirar piedra en la zona de la laguna que vecinos y Concello quieren proteger, pero también podrá tramitar un plan de regeneración que en base a la ley permite el uso de distintos materiales de desecho, cuyo tratamiento corresponde a la actividad más importante de las que realiza Toysal.