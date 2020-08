Aumentan los vertidos ilegales en la cantera de A Casalonga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emma Araújo

Santiago / la voz 18/08/2020 05:10 h

La cantera de A Casalonga de Teo ha vuelto a convertirse en un vertedero ilegal, en esta ocasión especialmente peligroso, ya que los residuos arrojados en la zona corresponden a los de un camión que apareció completamente quemado, con la matrícula retirada.

El vehículo de transporte fue localizado en la madrugada del pasado martes después de que el servicio municipal de Protección Civil recibiese una llamada alertando de un incendio forestal en A Casalonga. Una vez desplazados al lugar pudieron comprobar que el incendio lo había provocado la quema del camión, por lo que se abrió una investigación. Al día siguiente, agentes de la Guardia Civil constataron que quien quemó el vehículo se deshizo previamente de todos los elementos que podían permitir averiguar su origen.

Este incidente no fue el único, ya que antes de la quema de este camión fueron localizados los restos calcinados de una moto. En este caso no hubo alarma por incendio. Los residuos aparecieron al otro lado de la carretera, en el entorno de la cantera.

Ante estos hechos, el Concello de Teo está preparando un amplio informe para remitir a la Dirección Xeral de Minas para hacer constar que la empresa propietaria de la cantera no cumple sus obligaciones en cuanto a preservar la seguridad de las instalaciones y constatar, según resalta la alcaldesa en funciones, Uxía Lemus, que la cantera no tiene actividad. «Aínda que os verquidos non son de Toysal, a responsabilidade é de Toysal», afirmó la concejala de Urbanismo

En la misma línea se pronuncia la plataforma Casalonga Limpa, para la que la quema del camión y los vertidos que aparecen en la zona suponen «unha clara evidencia do absoluto abandono da canteira, da falta de actividade e tamén da total falta de seguridade na mesma».

Restos retirados

Además de estos hechos, el Concello confirmó que sigue abierta la investigación por otros vertidos detectados también en la mina en los que aparecieron documentos que indicarían la propiedad de los restos. Dos de los vertidos siguen investigándose, mientras que, en el tercer caso, una persona identificada comenzó a retirar los residuos.