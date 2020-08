Toysal seguirá explotando la cantera con dudas sobre el plan de restauración

Medio Ambiente reclamó un estudio exhaustivo a la empresa, que pidió una moratoria que no le fue concedida

El proyecto de regeneración de la cantera de Casalonga (Teo), que permite la posibilidad del uso de residuos de diferente tipo para tapar las oquedades y la laguna generadas en los terrenos de Calo tras décadas de extracción de piedra, ha recibido un informe negativo de la Consellería de Medio Ambiente. Esta medida puede ser objeto de recurso de alzada ante el mismo departamento pero también supone la suspensión del cuestionado proyecto.

La resolución tomada ayer por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental se basa en que la empresa propietaria de la cantera, Toca y Salgado (Toysal), no presentó la documentación requerida. En realidad, la titular de la mina, que anteriormente planteó en la zona la construcción de una planta de biogás utilizando desechos de distinto tipo, sí presentó un plan de restauración de la cantera, pero el Servicio de Conservación da Natureza señaló en su valoración del informe de Toysal que «a documentación achegada é insuficiente en relación coa súa descrición do patrimonio natural e a biodiversidade presente, e dos efectos sobre a mesma en relación ao plan a acometer». Por ello demandó «un exhaustivo e detallado inventario e cartografado de especies; hábitats; hábitats das especies e dos efectos sobre estes; das medidas especificas e concretas a adoptar para que non haxa deterioro ou alteracións significativas, xunto cun plan de restauración que, considerando o anterior, maximice a integración no medio». Las medidas exigidas tienen en cuenta que la intervención en la zona puede afectar de forma directa o indirecta al espacio fluvial Ulla-Deza, que forma parte de la Red Natura.

