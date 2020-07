El gobierno de Teo informará de su reunión con Toysal en un pleno solicitado por PP y BNG

0

Santiago / la voz 31/07/2020 05:05 h

El Concello de Teo celebrará la próxima semana un pleno extraordinario solicitado por PP y BNG para que el bipartito les informe del contenido de una reunión mantenida la semana pasada con Toysal, la propietaria de la cantera de Calo con la que la plataforma Casalonga Limpa y el propio Concello mantienen un largo litigio por el proyecto de intervención en la mina.

El PP reclamó formalmente el pleno, ya que dispone de los concejales suficientes para hacerlo, y el BNG instó al bipartito a convocar la sesión porque no tiene actas suficientes. El alcalde, Rafael Sisto, explicó durante la sesión ordinaria del miércoles que la reunión con Toysal fue solicitada por la empresa, que en ella no se tomó acuerdo alguno y calificó el contenido del encuentro de «intrascendente».

El PP consideró que el bipartito «non respecta nin á veciñanza nin ao pleno, xa que preferiu ocultar a súa reunión a expoñela previamente, rompendo a unidade existente que tanto reclamaron». El BNG también cuestionó que el ejecutivo local no informase previamente de la reunión y destacó que este hecho provocó gran alarma entre el vecindario afectado.

Casalonga Limpa demanda la retirada de la concesión minera para preservar la laguna

Para el colectivo, el rechazo al estudio de impacto ambiental supone una «celebración comedida»

Emma araújo

El colectivo Casalonga Limpa, constituido para poner freno a los distintos proyectos de uso de la cantera de Calo (Teo), ha exigido la paralización definitiva de la actividad en la mina, una demanda que está pendiente de una resolución cautelar de la Consellería de Industria.

Esta solicitud surge dos días después de que otro departamento autonómico, en este caso la Consellería de Medio Ambiente, rechazase de forma definitiva el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa para regenerar la mina utilizando para ello distintos tipos de residuos, una solución recogida y avalada por la legislación estatal al respecto.

El argumento para anular el proyecto presentado por Toysal se basa en que el informe de impacto ambiental presentado tenía tantas carencias que resultaba imposible evaluarlo. Y el plazo mínimo de un año demandado por la empresa para corregir las carencias no fue aceptado.

La información que el Servizo de Conservación da Natureza echa en falta para pronunciarse sobre en el informe de impacto ambiental de Toysal tiene que ver con sus carencias al describir el patrimonio natural y la biodiversidad de la zona, sobre todo si, como es el caso, se trata de un espacio ubicado en el entorno de Red Natura.

La plataforma teense reconoce que el dictamen de Medio Ambiente supone una «celebración comedida», porque paraliza el plan de regeneración presentado por Toysal, pero esta misma empresa, propietaria de la cantera, tiene en vigor la concesión para extraer piedra, por lo que puede seguir trabajando sin problema. Con su petición de freno a la actividad, Casalonga Limpa busca evitar la destrucción de la laguna generada por décadas de extracción porque entiende que esta actividad minera «destruiría a vida da lagoa que Medio Ambiente protexe nesta resolución negativa».

Que el Servizo de Enerxía e Minas, dependiente de la Consellería de Industria, mantenga en vigor el derecho de explotación en Casalonga supone, a juicio de este colectivo, que «en calquera momento, Toysal podería proceder con voaduras acabando coa vida da lagoa». La plataforma sospecha que «esta é a intención da empresa, pois deste xeito, cando presente o seguinte plan de restauración, este non ten que conter ningunha medida especial para protexer unha biodiversidade que xa se encargou de destruír previamente».

El colectivo teense considera que «a presión social da manifestación do día 15 de marzo acelerou a resolución negativa», pero recuerda que «só cambios lexislativos impedirán que as canteiras se convertan en vertedoiros encubertos». Esta manifestación, que estaba apoyada por setenta entidades de toda Galicia, fue suspendida por los propios convocantes por seguridad sanitaria, al igual que su campaña informativa.

Una irregularidad más

Antes de conocer el dictamen de la Consellería de Medio Ambiente, la plataforma había solicitado la paralización cautelar de la actividad, pero ahora pide que sea definitiva basándose «nas continuas irregularidades cometidas pola empresa, como o incumprimento do DIA, o incumprimento do plan de labores do 2019, e agora a resolución de impacto ambiental negativa do plan de restauración».

La Policía Local de Teo investiga varios vertidos en la zona de la cantera de Calo

El vertido de mayor envergadura, con abundancia de mobiliario, fue localizado esta semana

E. A. R.

La Policía Local de Teo está investigando desde hace días la proliferación de vertidos incontrolados de elementos inertes que aparecieron diseminados por el entorno de la cantera de A Casalonga, en Calo.

Vecinos de la zona confirmaron que varios de estos puntos contaminantes fueron localizados tras el levantamiento del estado de alarma, por lo que todo apunta a que quien se deshizo de estos restos, en su mayoría material de obras, lo hizo durante el confinamiento, un período en el que el punto limpio de Teo y del resto de municipios del entorno compostelano permanecieron cerrados. El vertido de mayor envergadura, con abundancia de mobiliario, fue localizado esta misma semana.

La Policía Local confirma que tras analizar el tipo de restos tienen abiertas varias líneas de investigación para localizar a las personas responsables e iniciar los expedientes sancionadores que correspondan. «Este tipo de actuacións poden supoñer fortes sancións económicas aparte de mostrar o incivismo que teñen algúns e oe desprezo polo medio ambiente», destaca la Policía.

La plataforma Casalonga Limpa, constituida para frenar la construcción de una planta de tratamiento de residuos y aprovechar la antigua cantera y la laguna generada por la extracción de piedra para almacenarlos, ha denunciado estos hechos ya que consideran que «a situación comeza ser insostible». «Cando dicimos que isto o imos parar unidos non nos referimos só ás grandes corporacións, senón tamén a estas pequenas accións que contribúen a que os outros se beneficien da nosa irresponsabilidade», añade la agrupación vecinal en su denuncia pública.