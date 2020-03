Una tala en el entorno de la mina de Casalonga destroza un camino tradicional en Cornide

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emma ARaújo

santiago / la voz 06/03/2020 05:05 h

El colectivo cultural A Rula, entidad que ha contribuido especialmente a la divulgación del patrimonio prehistórico de Teo, ha denunciado una nueva agresión en este municipio, en este caso en el Camiño de Santa Clara, que ha perdido parte de su trazado tradicional debido a la tala y desbroce del terreno, ubicado en el entorno de la cantera de Casalonga. Este camino centenario, del que se conservaba una parte de su trama original, enlazaba las aldeas de Cornide y Mouromorto con la zona de Casalonga.

A Rula destaca en su denuncia pública que lo ocurrido es una práctica frecuente «en boa parte dos camiños tradicionais do noso país, que foron desaparecendo lentamente». «Lamentablemente, a deforestación da contorna da canteira no último mes está a levar por diante non só piñeiros e eucaliptos, senón tamén os muros deste vello camiño de carro empregado para trasladar a pedra extraída das primeiras pedreiras deste monte que datan dos anos vinte», añade el colectivo, que resalta que estas construcciones tradicionales empleaban «materiais exclusivamente da contorna e valados, que foron levantados seguindo a técnica da pedra seca, declarada patrimonio inmaterial da humanidade, e que testemuñan a pericia dos antigos arguinas teenses».

Para frenar intervenciones de estas características, A Rula considera preciso «parar toda actividade na contorna da vella canteira de Casalonga ata cumprir co establecido na propia Lei de Patrimonio Cultural de Galicia». También lamentan que este tipo de elementos patrimoniales no estén protegidos por el Plan Xeral de Teo, una circunstancia, que, afirman, «outorga vía libre aos madeireiros».

Entiende A Rula que «tanto pola densidade de bens culturais catalogados na contorna coma pola máis que probable aparición de novos elementos patrimoniais na zona, é imprescindible afrontar un verdadeiro estudo de impacto arqueolóxico desta área antes de continuar con calquera actividade. E de igual xeito é imprescindible a actualización dos inventarios patrimoniais para evitar casos semellantes no futuro».

Uxía Lemus, concejala de Urbanismo de Teo, reconoce que en el PXOM «existen eivas nos elementos catalogados na zona» por lo que el año pasado su departamento contrató, en coordinación con el servicio municipal de Patrimonio, un estudio de prospección, ya autorizado por la Xunta y que podría estar listo en las próximas semanas.

Este informe, detalla Lemus, se encargó para localizar posibles yacimientos arqueológicos en el entorno de la cantera. Y si como previsiblemente aparecen restos de interés, se establecerían medidas de protección que pueden llegar a los doscientos metros.

Lemus señala también que tras conocer los daños en el camino solicitó información al organismo que autorizó la tala y avanzó que cuando el Concello reciba el informe arqueológico lo remitirá a Medio Rural para que actúe «sen prexuízo da adopción doutras medidas desde a administración municipal para a protección destes bens».

Polémica concesión

La concejala recuerda que la concesión minera en la que se produjo la tala está afectada por varios expedientes y su plan de restauración recibió más de mil alegaciones. En relación a estas reclamaciones, la plataforma Casalonga Limpa ha convocado una manifestación para el día 15 con la que piden una respuesta de la Xunta a sus escritos.

Este colectivo demanda cambios legislativos estatales para frenar el uso de canteras como vertederos, una solicitud trasladada a Pedro Sánchez y que la diputada socialista Pilar Cancela anunció que impulsaría.