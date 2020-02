Casalonga Limpa vuelve a la calle para exigir respuestas a las alegaciones de la cantera

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emma ARaújo

santiago / la voz 21/02/2020 05:05 h

La plataforma Casalonga Limpa, constituida en Teo para oponerse a los sucesivos proyectos de actividad en la cantera de Calo (Teo), ha reanudado su campaña de protestas, en este caso para denunciar lo que consideran un margen de tiempo excesivo para que la Xunta informe sobre el proyecto de recuperación de la zona. Para el colectivo, el plan de regeneración que plantea la propietaria de las instalaciones es, en realidad, un «vertedoiro encuberto», por lo que urgen una respuesta, ya que la actividad en la mina continúa.

La entidad vecinal ha convocado una manifestación de protesta para el 15 de marzo en Santiago.

«Máis de 1.000 alegacións ao informe ambiental do plan de restauración da canteira sen contestar, máis de 500 persoamentos no expediente sen resolver, unha caducidade mineira que debería ter suspendido cautelarmente a actividade da mina, a falta do resultado do informe ambiental, a ausencia de cambios lexislativos que protexan á cidadanía, os incumprimentos lexislativos continuos do vertedoiro de Miramontes e o recente caso do vertedoiro de Zaldíbar». Esta es la radiografía con la que la plataforma vecinal organiza la protesta, en la que, como en convocatorias anteriores, quiere atraer a toda la comarca compostelana.

Como paso previo, el colectivo vecinal surgido en Teo ha solicitado por escrito información sobre el proyecto y los trámites que la Xunta tiene pendientes.

«Non queremos que nos pase como a outra vez que solicitamos a Minas ver o primeiro plan de labores e retrasaron tanto a súa resposta que cando nolo permitiron ver xa estaba aprobado por silencio administrativo», argumenta Casalonga Limpa.

Cambiar la ley

«A manifestación tamén pretende dar a coñecer á cidadanía e aos diferentes partidos políticos a necesidade de cambios nas leis autonómicas e estatais que protexan a terra e á cidadanía, que non se poda restaurar canteiras encubrindo un vertedoiro. Os vertedoiros teñen que estar nos lugares axeitados e cumprir coa normativa para que non ocorran desastres como o de Zaldíbar», resalta el colectivo, que ya organizó multitudinarias protestas.

Casalonga Limpa instalará entre los días 7 y 14 un punto informativo en la plaza de abastos de Santiago para explicar las razones de la convocatoria cuyo lema será «Exisimos respostas».

En paralelo a esta manifestación, el Concello de Teo ha pedido a la Xunta que paralice la actividad de la mina.