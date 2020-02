Teo reclama el fin de la actividad en Casalonga por incumplir la normativa de impacto ambiental

0

La Voz de Galicia Emma araújo

santiago / la voz 19/02/2020 05:10 h

El Concello de Teo ha solicitado a la Consellería de Medio Ambiente que ordene la suspensión cautelar de la actividad en la mina de Casalonga por incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto extractivo. El Ayuntamiento se basa para esta demanda en información remitida por Augas de Galicia sobre una propuesta de resolución a raíz de un expediente abierto a la propietaria de la explotación por un vertido de aguas residuales en el río Tinto que no se hizo conforme a lo que exige la normativa. Según resalta la Administración local citando al documento de Augas de Galicia, el organismo inspector afirmó en un documento fechado el pasado 13 de enero que «o denunciado está a actuar intencionadamente -o baleirado do oco da explotación non se produce por neglixencia senón por vontade, de xeito que é perfectamente consciente de que está a incumprir a autorización de vertido- e ademais está a persistir na conduta infractora».

La edila de Urbanismo de Teo, Uxía Lemus (PSOE), añade a este incumplimiento otras irregularidades en cuanto a la protección de suelo, fauna, paisaje y de restauración de vegetación. Por este motivo, el Concello insta a la Consellería de Medio Ambiente a que confirme estas circunstancias y en base al resultado se proceda, «ben á suspensión cautelar ata a corrección dos incumprimentos, ben ao peche cautelar e a adopción de medidas oportunas en cumprimento da legalidade vixente».

El PP acusa a Lemus de «eludir as súas responsabilidades»

El Partido Popular de Teo ha salido al paso de la reclamación a Medio Ambiente cuestionando el trabajo de la concejala de Urbanismo, Uxía Lemus, a la que instan a presentar la demanda de paralización a la Dirección Xeral de Minas, dependiente de Industria, y no ante Medio Ambiente. «Non sabe que inventar para eludir as súas responsabilidades», afirman los populares, que defienden el trabajo de la Xunta «paralizando o vaciado da lagoa en menos de 24 horas». También reprochan a la concejala que «fose a Madrid a facer a foto co Goberno de Sánchez para que modificara a lei e tampouco se move unha liña».