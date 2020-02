El mal tiempo obliga a cancelar esta tarde el Entroido da Ulla en Teo

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 16/02/2020 16:45 h

El mal tiempo ha obligado a cancelar esta tarde el Entroido da Ulla en Teo. El cuarto atranque y último del día, previsto a las 19.30 horas en la parroquia de Reis por segunda jornada consecutiva, ha sido suspendido por la organización. Siguen adelante, salvo cambios de última hora, los otros tres. El primero en Bama (Touro) a las 16.30 horas, el segundo en Vila de Cruces (Merza) a las 16.30 y el de Angrois (Santiago) a las 19.00.

AVISO CANCELACIÓN: 🚧🚧 por mor da climatoloxía adversa 🌨🌨 a organización do Entroido 🎭 de Reis, no @concellodeteo , vese na obriga de suspender o atranque previsto para hoxe pola tarde.#xeneraisdaulla pic.twitter.com/jckF9X7DIc — Xenerais da Ulla (@xeneraisdaulla) February 16, 2020

«Coas bágoas nos ollos e o peito encollido, a respiración cortada e a fala temblorosa... Comunicámosvos que se decideu aplazar o dia de hoxe do Entroido de Reis. O Demo Chora, e nós tamen choramos por non poder rematar o que empezastes onte. Xa vos digo agora, que cando fagamos o día este que nos falta, imos ter que dar o 200%. Non podemos arriesgar a sair cando o 112 avisa de alerta amarela por vento e chuvia. Ademais non vos merecedes non poder lucir os vosos traxes nin a vosa entroidada nun día gris, chuvioso e triste como este que nos veu. Prometemos facer todo moito mellor para este día que nos falta. Pero o tempo é o que temos e Reis é moi bonito precisamente polo tempo que temos. Non queremos tristeza... Esto é un coller impulso para facelo moito mellor», publicaba en las redes sociales la asociación cultural O Demo de Reis, encargada de la organización de este entroido tradicional que en la parroquia cuenta con la peculiaridad de tener su propia figura del canaval, O Demo, el que da nombre a la agrupación.