Santiso impulsa una campaña para que el colegio público de Arcediago, con 45 alumnos, gane matrícula

La Voz de Galicia

26/02/2020

«Somos afortunados pola calidade do ensino que temos no rural. En educación, os números non deberían existir, pero no rural, non lles dan e estamos perdendo servizos fundamentais». Con esa firmeza se expresa Sara Mato, edila de Promoción Económica en el Concello de Santiso, para defender con igual contundencia el objetivo último de la campaña que acaban de lanzar para incentivar la matrícula en el colegio publico de Arcediago, con 45 alumnos «cun espectacular nivel académico», defiende Mato. La baja natalidad afecta sobremanera a concellos rurales como Santiso, que, en los últimos cuatro años, protagonizó sendas protestas por los recortes de profesorado que pretendió ejecutar Educación.

Evitar episodios similares por falta de alumnado es lo que se persigue con la campaña para que el centro educativo gane matrícula, un propósito que unió en el mismo frente a la comunidad educativa, a los vecinos -«que tamén poden facer unha promoción moi boa», defiende Sara Mato- y a sus representantes políticos. La iniciativa se articulará en torno a una serie de acciones en las que se está trabajando, y de las que, de momento, trascendieron tres medidas. Una de ellas es la oferta, el próximo curso, de robótica para el alumnado de infantil, y de primero y segundo curso de primaria. La actividad es, explican, «un recurso eficaz para o traballo interdisciplinario e a mellora nos procesos de ensinanza-aprendizaxe».

Además, coincidiendo con el plazo de prematrícula, el colegio de Arcediago acogerá, entre los próximo 1 y 20 de marzo, jornadas de puertas abiertas para que los padres con hijos en edad escolar conozcan la manera de trabajar que tienen en el centro. La metodología educativa centrará otra de las medidas de la campaña de matriculación, en el marco de la que también se distribuirá información en la que el colegio de Arcediago se presenta como una escuela rural en la que la agrupación de alumnos de diferentes edades y niveles educativos bajo el cargo de un mismo profesor presenta ventajas frente al modelo educativo ordinario. Los expertos defienden, entre otras, una atención más personalizada, la potenciación del autoaprendizaje y la autoestima, y una mayor relación con las familias. La implicación de la Anpa del centro en la campaña es prueba de ello, y su vicepresidenta, Mónica Penas, reitera la disposición del activo colectivo para colaborar en la iniciativa.