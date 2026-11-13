17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de 130 años de historia avalan la trayectoria de XENERA,

una compañía eléctrica gallega que ha sabido evolucionar al ritmo de las transformaciones del sector energético sin perder de vista sus raíces, su vocación de servicio y su compromiso con el territorio. La empresa celebró este aniversario con un encuentro conmemorativo en el Parador de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela, que reunió a representantes del ámbito institucional, empresarial y social, además de trabajadores, profesionales del sector y creadores de contenido.

Paula Currás y Cristóbal Rodríguez en el 130 aniversario de Xenera

Entre los asistentes institucionales estuvieron el director general de Planificación de Energía y Minas, D. David Carrera Cal, y el consejero de Sostenibilidad y Medioambiente, Xesús Domínguez.

Ángel Currás en el 130 aniversario de Xenera

La celebración contó también con la participación de creadores de contenido como Guillermo Carracedo, Rocío Durán, Noelia Rey, Clara Redondo, Ángel Currás, Paula Currás y Cristóbal Rodríguez, entre otros.

Una historia construida desde el servicio

Luz Ruibal Sobral, quien estuvo al frente de XENERA hasta su reciente jubilación

Luz Ruibal Sobral, que estuvo al frente de XENERA hasta su reciente jubilación, resume estos 130 años como una historia de sacrificio y entrega. “Que una empresa se mantenga tantos años dentro de una misma familia, con el trabajo de todos sus profesionales, es un trabajo casi de artista”, señala.

Para explicar el espíritu que ha acompañado a la compañía desde sus comienzos, Ruibal recuerda que la electricidad siempre se entendió como un servicio imprescindible. “Si no tienes electricidad, un médico no puede atender a un enfermo, un panadero no puede hacer pan y en una casa se pasa frío”.

Esa conciencia de responsabilidad ha pasado de generación en generación y ha marcado la forma de trabajar de la empresa. La directiva recuerda que, durante sus primeros 70 años, la actividad estuvo centrada fundamentalmente en invertir y aportar capital, con una concepción empresarial muy distinta de la actual. Su padre entendía el negocio como un trabajo de servicio, una filosofía que, asegura, continúa presente en el conjunto de la organización.

Ese compromiso se refleja también en el día a día. Ante una avería, los trabajadores acuden incluso sin necesidad de recibir una indicación expresa, conscientes de las consecuencias que puede tener una interrupción del suministro. Una responsabilidad que, en ocasiones, implica prolongar la jornada hasta altas horas de la madrugada.

Una empresa gallega con presencia en toda la comunidad

La historia comenzó en 1896, cuando los empresarios Leoncio Comesaña y José Leiras impulsaron la construcción de la central hidroeléctrica de A Miudiña, Tui (Pontevedra). Su puesta en marcha permitió llevar por primera vez el alumbrado eléctrico a la localidad.

Desde entonces, la empresa ha vivido profundas transformaciones. Una de las más importantes llegó en 2013, cuando un imperativo legal obligó a separar las actividades de producción, distribución, instalación y comercialización en cuatro sociedades distintas. De ese proceso nació XENERA como comercializadora.

La compañía ha continuado ampliando su presencia en el territorio gallego hasta contar con nueve oficinas repartidas por la comunidad: dos en A Coruña y una en Ferrol, Vigo, Ourense, Sarria, Lugo, Santiago de Compostela y Tui. A través de esta red atiende a una cartera de alrededor de 50.000 clientes.

Para Ruibal, mantener las raíces locales es una de sus principales ventajas. “Nuestros trabajadores conocen perfectamente el territorio, llegan enseguida y conocen a la gente. Esa cercanía es muy importante para nosotros”.

También forma parte de su identidad el compromiso social. La empresa mantiene desde hace años su apoyo al deporte local, una tradición que, según explica Ruibal, nació de las enseñanzas de su abuelo, que defendía el esfuerzo y la entrega como valores fundamentales.

Un legado que mira al futuro

La apuesta por las energías renovables es una de las claves de la evolución del Grupo EHR, al que pertenece XENERA.

A su histórica vinculación con la generación hidroeléctrica se han sumado las inversiones en energía eólica y solar fotovoltaica.

La elección de Santiago de Compostela para celebrar el aniversario refleja también su vinculación con Galicia y su voluntad de seguir creciendo en la comunidad. “Somos una empresa familiar gallega, con inversión gallega, y queríamos reunir en la capital a todas las personas que están relacionadas directa o indirectamente con nuestro trabajo para celebrar y agradecer juntos”, explica Ruibal.

130 años después de aquella primera central en Tui, XENERA mira al futuro sin perder de vista sus raíces y su compromiso con Galicia.