Fallece un subteniente del Ejército del Aire destinado en Santiago en la unidad contra incendios forestales

El subteniente José Ángel Fernández López

José Ángel Fernández López, subteniente del 43 Grupo del Ejército del Aire de 56 años de edad, falleció este jueves, por causas naturales, cuando estaba destacado en el aeródromo militar de Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales. Casado y padre de dos hijos, el subteniente había ingresado en la unidad encargada de la extinción de incendios hace más de treinta años, y desde entonces participó continuamente en las campañas de extinción desde el destacamento compostelano.

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, el Ejército del Aire y del Espacio mostró su «profundo dolor» por la pérdida del subteniente José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros. Igualmente, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

Con hidroaviones Canadair destacados en las instalaciones militares de Lavacolla, el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio es la unidad que se encarga de la extinción de los incendios forestales en Galicia.

Los restos mortales del subteniente José Ángel Fernández fueron trasladados al tanatorio Golpe, en Abegondo, de donde partirá la comitiva fúnebre a las 18.45 horas de la tarde de este viernes hacia la iglesia parroquial de Santiago de Requián, en Betanzos. Este domingo se celebrará una misa en la misma iglesia, a las 10.30 horas.