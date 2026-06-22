La credencial del peregrino tendrá un enlace con AlertCops para mejorar la seguridad

Un grupo de peregrinas muestra en Santiago su credencial el mismo día en el que se confirma que los nuevos docuentos incluirán un código QR para descargar la aplicación de seguridad AlertCops XOÁN A. SOLER

Disfrutar del Camino de Santiago de la forma más segura, sobre todo para aquellas personas que hagan alguna ruta o etapa en solitario es el objetivo final del acuerdo alcanzado con la Fundación Catedral de Santiago para que la credencial que se entrega para sellar las distintas etapas incluya un código QR que permita un acceso a la aplicación AlertCops. Esta App es la fórmula de tecnología de la comunicación compartida de las distintas fuerzas de seguridad del Estado para que quien la tenga descargada en su teléfono móvil pueda alertar de algún accidente, un problema de seguridad o detectar alguna conducta delictiva contra las personas y el patrimonio. Con AlertCops puede denunciar y grabar todo todo lo anterior en tiempo real. También simular una llamada o emitir sonidos de alerta ante una situación de riesgo.

Miembros de la Policia Local, la Guardia Civil, la Fundación Catedral de Santiago y el Gobierno central muestran la nueva credencial del Camino de Santiago XOAN A. SOLER

Esta aplicación ya tiene un apartado específico para un Camino más seguro, pero con este código QR recién incorporado lo que se busca es incrementar su uso, sobre todo entre población extranjera, que desconoce la existencia de AlertCops. Con ella pueden comunicarse de forma automática en cien idiomas y enviar una localización GPS. También es posible mantener la ubicación de forma constante para que si alguien se pierde resulte fácil su localización, con o sin ayuda de la persona ilocalizable.

Nueva credencial del Camino con el código QR para descargar AlertCops XOAN A. SOLER

La nueva credencial con el código QR fue presentada ayer en la Oficina del Peregrino de Santiago por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, junto a altos cargos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia.