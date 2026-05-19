Así funciona la nueva unidad de apoyo a primaria: mil citas al día para liberar de burocracia a los médicos de familia
SANTIAGO / LA VOZ
SANTIAGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores
Los veinte primeros profesionales comenzaron a trabajar y su principal tarea es la renovación de tratamientos crónicos19 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Oficialmente comenzaron su andadura ayer. Los primeros veinte médicos que servirán de apoyo a los facultativos de los centros de salud trabajan ya en unas oficinas habilitadas en el psiquiátrico de Conxo, en la capital#