Así funciona la nueva unidad de apoyo a primaria: mil citas al día para liberar de burocracia a los médicos de familia

Oficialmente comenzaron su andadura ayer. Los primeros veinte médicos que servirán de apoyo a los facultativos de los centros de salud trabajan ya en unas oficinas habilitadas en el psiquiátrico de Conxo, en la capital

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