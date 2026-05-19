Así funciona la nueva unidad de apoyo a primaria: mil citas al día para liberar de burocracia a los médicos de familia

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Los veinte primeros profesionales comenzaron a trabajar y su principal tarea es la renovación de tratamientos crónicos

19 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Oficialmente comenzaron su andadura ayer. Los primeros veinte médicos que servirán de apoyo a los facultativos de los centros de salud trabajan ya en unas oficinas habilitadas en el psiquiátrico de Conxo, en la capital

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