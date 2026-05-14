Pontón y Besteiro critican las primeras medidas de Elena Candia en la alcaldía de Lugo

Pontón y Besteiro, en las fiestas de la Ascensión en Santiago XOAN A. SOLER

El día grande de la Ascensión congregó un año más a los líderes de los partidos políticos gallegos en la Alameda de Santiago, convertida en un foro discursivo sin réplicas. Allí, Alfonso Rueda, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro respondieron a preguntas sobre distintas cuestiones de actualidad. Fue el caso de las primeras medidas de Elena Candia en la alcaldía de Lugo. La desaparición formal del área de Promoción da Lingua Galega, que según el gobierno local lucense responde a un enfoque transversal que reforzará la presencia del gallego en distintos ámbitos de acción municipal, sirvió a Ana Pontón (BNG) para cargar globalmente contra el PP, acusándolo de «querer camiñar para que a lingua galega sexa cada vez máis residual», y apeló a que el Día das Letras Galegas la ciudadanía responda con una gran movilización a esas políticas: «Eu sempre recordo que Rueda empezou en política poñéndose detrás dunha pancarta contra o galego, e Elena Candia segue os seus pasos».

Besteiro (PSdeG) consideró vital el área suprimida: «Esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non soamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, senón tamén desde os propios concellos, polo tanto esa decisión é unha volta atrás». Dijo además que se redactó un decreto «para a tránsfuga (...) no que ocupa máis espazo o que non pode facer que o que vai facer». Cuestionó también el cambio de logo institucional «sen ningún tipo de consenso e dando unha volta atrás que ninguén entende, nin en Lugo nin en Galicia». El líder socialista resumió señalando que «un goberno indigno toma decisións políticas indignas, e así será durante o próximo ano».