SOS Sanidade Pública reivindica en Santiago el fin de los recortes y denuncia el colapso de la atención primaria y las urgencias

Sandra Alonso

La plataforma SOS Sanidade Pública ha vuelto a salir a la calle para denunciar el «bloqueo» del sistema de salud. Bajo la lluvia, y desde el clásico punto de partida de la Alameda de Santiago, manifestantes procedentes de toda Galicia, a los que se sumaron algunos turistas que visitaban Compostela, reclamaron mediante múltiples pancartas y numerosas consignas un refuerzo del servicio sanitario público. «Tiñamos unha boa sanidade pública, pero agora están a desmantelala», afirmaba bajo la lluvia una manifestante procedente del arzuano municipio de Touro que, como otros muchos, siempre es noticia en verano porque se queda sin pediatra. «E que non digan que é por falta de profesionais, porque cando convocan prazas queda xente fóra», añadió. «Temos un familiar que traballa na Sanidade e dí que non dan feito», afirmaba un compostelano y compañero de protesta minutos antes de que la protesta iniciase su recorrido hasta el Obradoiro.

Con la manifestación a punto de arrancar bajo el lema común «Máis sanidade pública», Manuel Martín, portavoz de la organización convocante, señalaba que salían a la calle para «chamar a atención polo desmantelamento, privatización e bloqueo da sanidade pública». Como prueba de esta denuncia aludió a los largos tiempos de espera para conseguir una cita de atención primaria y a un modelo de listas de espera que, afirmó, están «falsificadas». También cuestionó la creciente práctica de desviar pacientes a la sanidad privada y el «colapso» de los servicios de urgencias hospitalarias, provocado por la saturación de los servicios de atención primaria.

En la protesta, además de sindicatos y plataformas vecinales, participaron los líderes de la oposición gallega Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) y Paulo Carlos López (Sumar),además de alcaldes y concejales de estos partidos. Ana Pontón acusó a la Xunta de Alfonso Rueda de «por en risco a saúde dos galegos e as galegas» y aportó como datos para corroborar los recortes que en Galicia once mil menores no tengan pediatra asignado y que más de 350.000 personas estén pendientes de una cita médica. Pontón también denunció que Galicia acumula 17 años de recortes en la sanidad pública de los que responsabilizó al PP.

José Ramón Gómez Besteiro utilizó los mismos datos para denunciar el colapso del sistema sanitario gallego, por lo que defendió la convocatoria de la protesta, además de señalar que la defensa de la sanidad pública debe hacerse todos los día del año. Por su parte, Paulo Carlos López, reclamó la dimisión de Alfonso Rueda por su política sanitaria.

La manifestación se desarrolló al ritmo acompasado que marcan los paraguas bajo la lluvia y minutos después de que la cola de la protesta saliese de la Alameda las primeras pancartas entraban en el Obradoiro, cuya ocupación es uno de los clásicos medidores para calcular cuantas personas participaron en la protesta, en este caso varios miles.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, afirmó que muchos gallegos estarán «confundidos» por la convocatoria de una manifestación contra la gestión de la Xunta cuando los profesionales médicos de todo el país mantienen una huelga contra el Ministerio de Sanidad. Apuntó, por tanto, que la convocatoria de hoy tiene más que ver «co partidista, co político, que co sanitario».

Pazos afirmó que el sistema sanitario de Galicia es de los mellores do mundo, aunque reconoció dificultades por la falta de profesionales de atención primaria y pediatría. Esas dificultades, añadió, afectan a todas las comunidades sin que Sanidad haya atendido las propuestas que se han hecho para abordarlas.