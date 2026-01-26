Los acusados por el crimen del placero de Santiago aceptan once años y medio de cárcel y piden perdón a la familia

Los acusados, junto a sus abogados, en la sección de la Audiencia Provincial de Santiago. Segundo por la izquierda, Carlos Eduardo Yepes Núñez y primero por la derecha, el otro acusado, Kevin Freangeddy Martín Guillén Xoán A. Soler

El juicio por el crimen del placero de Santiago muerto tras una agresión el 12 de noviembre del 2024 iba a prolongarse durante seis días, pero se ha zanjado en apenas una hora. Los acusados, Carlos Eduardo Yepes Núñez y Kevin Freangeddy Martín Guillén, han reconocido los hechos que se les imputaban y han aceptado una pena de once años y medio de prisión por el delito de homicidio y de 900 euros de multa por el de lesiones. Además, tendrán que hacer frente a las indemnizaciones de 580.000 euros que reclamaba la familia de Antonio Costa Martínez, que regentaba en el mercado municipal la carnicería Chelo & Muñico.

Los abogados de los procesados han coincidido en que ambos están «muy arrepentidos» de lo sucedido y que piden perdón a la familia de Antonio Costa. «Él sabe que esta situación es muy complicada para ellos», señaló Antonio Salceda, letrado de Kevin Freangeddy, que añadió que el crimen «no era asesinato porque no fue algo premeditado, fueron dos chicos, y esto no sirve de justificación, pero que estaban de fiesta y en un momento dado se cruzaron con el señor Antonio. Creo que la cosa se les fue de las manos, se introdujo un elemento nuevo que fue esa barra del haragán y finalmente pasaron los hechos que son conocidos», señaló.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Juicio por la muerte del placero de Santiago, Antonio Costa Xoan A. Soler

Por su parte, Víctor Bouzas, defensor de Carlos Eduardo, considera que el acuerdo es bueno para todas las partes, aunque puntualizó que inicialmente no estaban de acuerdo porque entendía que su patrocinado era el que menos había tenido que ver en el fallecimiento del placero porque no había sido él quien le había propinado el golpe en la cabeza con el haragán. «Sin embargo, después de ver el informe médico forense, todo apuntaba a que cualquiera de los dos golpes que había recibido, tanto por los puñetazos como por el golpe directo con la barra, eran mortales y, por lo tanto, llevaría a una condena más grave». El letrado también insistió en que su defendido «pide disculpas de una forma clara, inmediata y sin ningún tipo de dudas a los familiares, toda vez que nunca hubo una intención de llegar al resultado luctuoso que se alcanzó, sino que, si bien no fue accidental, sí fue algo no buscado».

Además de los once años y medio de prisión, el acuerdo de conformidad con el que se ha resuelto el juicio por el crimen de Antonio Costa en la plaza de abastos compostelana también establece cinco años de libertad vigilada para los acusados una vez que salgan de prisión.

El abogado de la familia del placero, el penalista compostelano Luciano Prado, mostró su satisfacción con el acuerdo «porque nos temíamos que uno de los dos acusados no llegara a ser condenado ni por homicidio ni por asesinato, sino por lesiones u homicidio imprudente, por lo que hemos preferido que los dos paguen una condena que ya es seria y que, además, podría provocar que el asunto termine con un expediente de expulsión del país para ambos».

Los hechos

Antonio Costa era siempre uno de los primeros comerciantes en llegar a la plaza de abastos y así lo hizo el 12 de noviembre del 2024. Aquel día, pasadas las 4.30 horas, inició una discusión con los ahora condenados, que forcejearon con el carnicero y con el vigilante de seguridad del mercado, que acudió en su ayuda. La víctima acabó tendida en el suelo en una posición en la que no podía defenderse y con Carlos Eduardo a horcajadas sobre él propinándole golpes en la cara.

En ese momento, Kevin Freangeddy cogió el haragán (objeto contundente que se usa para limpiar suelos) que Antonio había cogido en su puesto para defenderse y golpeó con él a la víctima en la cabeza. La combinación de ambos traumatismos, los causados por los puñetazos y por el impacto de la barra de hierro, fue lo que causó el fallecimiento del placero a las 5.18 horas.