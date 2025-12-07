Muere una mujer de 75 años en una vivienda de Santiago al caerle encima una nevera

Xoán A. Soler

Una mujer falleció este sábado por la tarde en un domicilio del número 6 de la calle Ramón Cabanillas, en el Ensanche de Santiago, tras caerle encima una nevera. Fue un familiar quien alertó de lo ocurrido llamando al 112 unos minutos antes de las 19.00 horas, indicando que su hermana, de 75 años, necesitaba asistencia médica urgente, ya que tenía una pierna atrapada bajo el electrodoméstico. Según detallan desde el servicio de emergencias, esa persona que llamó advertía de que la mujer no respondía a estímulos, por lo que se pusieron de inmediato en contacto con Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Poco después, apuntan, ya confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con el fin de conocer las circunstancias de lo sucedido. Los agentes de la Policía Nacional investigan ahora los hechos. Además, según recuerdan desde el 112, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para conocer las causas exactas de la muerte.