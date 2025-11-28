Parón a la descentralización de Medicina: el consello de goberno de la USC no vota el acuerdo

Un momento del encuentro del consello de goberno de la USC, en el que el rector evitó la votación del acuerdo de la descentralización de Medicina SANTI ALVITE

Parón a la descentralización del grado de Medicina entre las tres universidades gallegas. El acuerdo consensuado la pasada semana por las tres instituciones y las consellerías de Educación y Sanidade debería haberse ratificado este viernes en el consello de goberno de la Universidade de Santiago (USC), después de superar ese trámite el pasado viernes en la universidad coruñesa. No fue así. Después de que la junta de la Facultade de Medicina compostelana arrancase esta semana mostrando su rechazo al acuerdo, y de que el Consello do Estudantado se alinease en esa misma tesis, el punto no llegó a votarse y esa votación —necesaria para continuar el proceso— se aplaza sine die, en una universidad compostelana en la que el rector Antonio López afronta el final de su mandato y en la que las candidatas a sucederle mostraron también públicamente su desacuerdo con la propuesta. Con semejante escenario, incluso un respaldo en el consello de goberno supondría que el acuerdo nacería débil, y en la práctica con pocas posibilidades de desarrollarse, cuando la facultad encargado de liderarlo y llevarlo a cabo expresó un rechazo que no ha hecho más que sumar apoyos en la comunidad universitaria en los últimos días.

Así que fue el rector quien decidió retirar el punto de la votación y señaló tras el consejo, al que asistió como invitado el decano de Medicina, que el consello de goberno evaluó tanto el acuerdo consensuado entre las tres universidades gallegas y consellerías sobre la descentralización del grado de Medicina, como el posicionamiento contrario al mismo de la junta de la facultad compostelana y las opiniones de otros agentes de la facultad y de PAC de otros hospitales. «A valoración por asentemento do consello de goberno foi positiva desa proposta que temos enriba da mesa. No que tamén está dacordo o consello de goberno é que, para que esa proposta sexa válida e teña eficacia, é necesario incorporar á mesma á Facultade de Medicina», señaló.

«Por iso —añadió—, imos abrir un proceso de diálogo cos seus representantes para tratar de incorporar algunhas desas reclamacións que se nos teñen transmitido por parte da facultade nesta proposta de acordo, ou ben nas normativas ou nos acordos que se adopten en execución da mesma». López se mostró convencido de que la propuesta es muy positiva, y cree que permitirá que la Facultade de Medicina de Santiago «poida converterse na Facultade de Medicina de Galicia se se leva a cabo este proceso de descentralización nos termos que temos acordado».

La Universidade de Santiago prohibió a los gráficos acceder al consello de goberno, al señalar que no es una reunión pública SANDRA ALONSO

La USC impidió el acceso de los gráficos a la reunión. Desde el área de comunicación explican que el consello de goberno universitario, a diferencia de un pleno municipal o en el Parlamento, no es un acto público. Añaden que se da cuenta en la agenda de la institución de su celebración, pero sin convocatoria a medios. Frente a lo sucedido este viernes, en múltiples ocasiones las cámaras habían tomado imágenes en los primeros minutos de anteriores consellos. La propia USC facilitó imágenes a su conclusión.