Herida grave una conductora en Santiago al precipitarse con su coche desde la SC-30 a la autovía A-54

Grave accidente en Santiago. Una conductora ha resultado herida de gravedad y ha tenido que ser excarcelada por los bomberos al salirse de la vía cuando circulaba a la altura del kilómetro 0300 de la SC-30, el nuevo enlace Orbital, y desde donde se ha precipitado sobre la autovía A-54, la que une la capital de Galicia con Lugo.

El accidente se ha producido a las 15.55 horas. La mujer, una vecina de Santiago de 47 años de edad, perdió el control de su turismo por razones que están bajo investigación y terminó cayendo sobre la A-54 a la altura del kilómetro 91, a la altura de la parroquia de Bando.

Nada más producirse el siniestro fueron muchos los conductores que dieron aviso al 112 Galicia, que de inmediato movilizó a Urxencias Sanitarias, la Policía Local, los Bomberos de Santiago y patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil.

En el vehículo siniestrado solo iba la conductora, pero el coche estaba tan deformado por el fuerte impacto sufrido que fue necesario que los bomberos la excarcelasen para poder acceder a ella y prestarle la atención sanitaria de urgencia que requería. Pese a la gravedad de las heridas, no se teme por su vida.

Se da la circunstancia de que este grave accidente se ha producido en otra jornada en la que el parque municipal de Bomberos de Santiago está bajo mínimos, con solo cuatro efectivos porque los trabajadores se niegan a hacer horas extras para servicios ordinarios hasta que el Concello atienda a sus demandas sociales y laborales.

Pese a ello, los bomberos compostelanos se movilizaron a toda prisa y llevaron a cabo el servicio aunque no contaban con los medios humanos que el propio plan de emergencias municipal señala como necesarios.