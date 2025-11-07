El Concello de Santiago pagará ya este mes parte de las horas extras que debe a policías y bomberos

Xurxo Melchor
XURXO MELCHOR SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Un policía local, tratando con un peregrino en la compostelana Praza do Obradoiro, en una imagen de archivo.
Un policía local, tratando con un peregrino en la compostelana Praza do Obradoiro, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

La primera ronda de negociaciones del gobierno local con los sectores afectados no logra acercar un acuerdo

08 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ha anunciado que está ya muy avanzado el expediente que permitirá abonar a policías locales y bomberos parte de lo que se les debe por horas extras no

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete