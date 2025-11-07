El Concello de Santiago pagará ya este mes parte de las horas extras que debe a policías y bomberos
SANTIAGO / LA VOZ
La primera ronda de negociaciones del gobierno local con los sectores afectados no logra acercar un acuerdo08 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ha anunciado que está ya muy avanzado el expediente que permitirá abonar a policías locales y bomberos parte de lo que se les debe por horas extras no