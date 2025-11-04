El parque de bomberos de Santiago queda inoperativo por tercera vez en una semana

Un bombero, accediendo al parque municipal de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

El parque de bomberos de Santiago ha quedado prácticamente inoperativo de nuevo desde las diez de la noche de ayer hasta la misma hora de hoy. El servicio de extinción de incendios cuenta en este período tan solo con cuatro personas (entre ellas un mando), con lo que puede atender llamadas y salir a alguna tarea menor, pero no estará operativo para responder a incendios.

Si se diese alguna circunstancia que trascendiese a su limitada capacidad operativa, tendría que llamar al 112 para que movilizase servicios de otros municipios, como sucedió hace casi dos semanas (el 24 de octubre), cuando coincidió un incendio en una hamburguesería en el centro de la ciudad y otro en un vagón vacío de un tren turístico que estaba parado en la estación ferroviaria. A este último acudió personal de los GES (grupos de emergencia supramunicipal) de Brión y Padrón. En ese momento, los bomberos compostelanos solo disponían de cuatro bomberos y un mando, según explicaban en sus redes sociales.

Una plantilla limitada, descansos, bajas laborales y, sobre todo, su negativa a realizar más horas extras mientras el gobierno de la nacionalista Goretti Sanmartín no atienda sus reivindicaciones, están detrás de la crisis que atraviesa tanto este servicio como el que presta la Policía Local, con unas demandas coincidentes y la misma negativa a realizar horas extras para servicios ordinarios. A mayores de sus demandas —sobre todo relativas al reconocimiento como complemento específico de la nocturnidad y los festivos—, el Ayuntamiento les adeuda un año de horas extras.

La de hoy es la tercera vez que el parque de bomberos se quedará inoperativo desde la semana pasada, pero no será la última. Si antes no media un acuerdo con el personal para que asuma de nuevo la prestación de horas extras, al menos hasta el día 16 de este mes habrá otras dos jornadas con tan solo cuatro trabajadores en el servicio (y uno tiene que quedar en centralita). El resto de los días se contará con seis o siete operarios. Eso no significa que las previsiones puedan cambiar, si se incorporan bajas ahora activas. O si se produce alguna nueva. En principio, el día 10 volverá a haber cuatro trabajadores, lo que implica la inoperatividad de nuevo del parque, salvo para intervenciones muy menores.

El Concello no niega su preocupación por estas circunstancias y el día 7 pondrá en marcha una mesa de negociación con ambos servicios para negociar sus reivindicaciones. Habrá que esperar a entonces, pero los trabajadores ya advirtieron hace días de que no depondrán su actitud hasta ver avances significativos.