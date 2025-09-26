La Justicia exime de responsabilidades al exgobierno de Bugallo en la causa por el alquiler de la nave de Desproi, salvo a Pichel

José Manuel Pichel, concejal de Medio Rural en el mandato pasado, el día en que presentó su dimisión, en enero del 2023 Sandra Alonso

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha sobreseído provisionalmente la causa contra la práctica totalidad de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Santiago en el mandato anterior, el del socialista Xosé Sánchez Bugallo, derivada de la denuncia formulada por el grupo municipal del PP por el alquiler de una nave en el 2021 por parte del Ayuntamiento a la empresa Desproi Promociones SL para albergar dos departamentos municipales, empresa con la que un concejal de aquel ejecutivo, José Manuel Pichel, había tenido relación.

Pichel, que dimitió en enero del 2023, cuando trascendió esa contratación, había sido administrador solidario de Desproi entre los años 2012 y 2016, y al menos hasta el 2019 figuró como administrador único de Gaia, sociedad que tenía acciones en Desproi. Miembro de la junta de gobierno, Pichel estaba y continúa imputado, no así el resto de ese órgano, aunque la titular de dicho juzgado entiende que no hay causa para llamarlos como investigados, por lo que anteayer dispuso, tras la declaración ese mismo día del exalcalde, el sobreseimiento provisional de la causa respecto al exregidor y a los integrantes de su junta de gobierno, salvo Pichel.

La magistrada Ana López-Suevos entiende, tras las diligencias practicadas, que el expediente relativo a la contratación del alquiler presenta defectos de tramitación, pero que estos no constituyen actos ilícitos que excedan «das simples irregularidades administrativas» y no se infiere la existencia de indicios de la comisión ni de un delito de prevaricación ni tampoco de tráfico de influencias por parte de ninguno de los denunciados. «Só existen indicios da comisión dun delito de participación en negociacións prohibidas por parte dunha autoridade atribuído ao investigado José Manuel Pichel», contra el que continúa la causa.

Después de haber escuchado en su momento al entonces interventor municipal y al secretario general del Ayuntamiento, y de las diligencias practicadas, López-Suevos concluye que ni el exalcalde ni el resto de los concejales podían concluir que el contrato era ilícito, «pois o informe [del interventor] era favorable, o que equivale a que as irregularidades detectadas non eran graves». Tampoco podían conocer, añade, la relación de Pichel con la empresa arrendataria, toda vez que esa circunstancia no figuraba en la declaración de bienes de este, como pudo verificar el propio juzgado, y porque esa vinculación no fue tratada en la junta de gobierno en la que se decidió la contratación de ese alquiler.

Junto con el sobreseimiento provisional de la causa respecto a los integrantes de la junta de gobierno, la magistrada ha sobreseído también la de José Luis Fernández Celis, entonces de UGT-Galicia, entidad también vinculada a Desproi, y la de la propia Desproi. La denuncia del PP también los alcanzaba a ellos, junto al exalcalde Xosé Sánchez Bugallo y a los concejales Mila Castro, Sindo Guinarte, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Marta Abal y Esther Pedrosa, además de a José Manuel Pichel.

En paralelo al sobreseimiento de la causa derivada de la denuncia del PP, la magistrada del Juzgado número 1 de Santiago ha decidido también transformar las actuaciones realizadas hasta ahora en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, procedimiento que se seguirá por «un delito de participación en negociacións prohibidas por parte dunha autoridade, tipificado no artigo 439 del Código penal, e atribuído exclusivamente a don José Manuel Pichel Patiño». Ello implica que el caso lo acabará juzgando un jurado popular, al hallarse la imputación de Pichel dentro del ámbito de los delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado.