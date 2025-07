Las víctimas de Angrois reclaman al Estado que asuma su culpa en el accidente del Alvia y reprochan a Óscar Puente que no los reciba

Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma del Alvia (centro), junto a otros miembros del colectivo, frente a la estación de tren de Santiago Xoán A. Soler

Doce años después de aquel fatídico 24 de julio del 2013 en el que 80 personas murieron y 144 resultaron heridas en el accidente de tren de Angrois, en Santiago, y tras la sentencia que condenó no solo al maquinista, sino también a un exalto cargo del ADIF, Andrés Cortabitarte, las víctimas de la tragedia siguen reclamando al Estado que asuma sus responsabilidades políticas y pida perdón. «Es muy triste que no lo hagan y dice muy poco de nuestras instituciones», reprocha Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Alvia 04155. «Los políticos llegan al punto del actual ministro [de Transportes], Óscar Puente, que va a pasar a la historia como el único que no nos recibe, en una actitud totalmente pusilánime y cobarde», añade.

En la lista de agravios del actual Gobierno con las víctimas de Angrois, la Plataforma suma al propio presidente, Pedro Sánchez, que tampoco les ha querido recibir, y a sus socios de Sumar y Podemos «que nos apoyaban cuando no estaban en el poder y cuando llegaron al poder también se olvidaron de nosotros, es curioso, ¿no?», ironiza Domínguez, que cree que esta actitud es fruto de que son «incómodos» y de que se les quiere silenciar. «Aquí [por Santiago] se ha inaugurado la nueva estación de Renfe y ni siquiera hay ni una placa ni un recuerdo a las víctimas porque de lo que se trata es de olvidar para ocultar las responsabilidades, que son claras», se lamenta.

La Plataforma del Alvia recuerdan también que los actuales escándalos de corrupción que afectan al PSOE y la sentencia del juicio demuestran lo que ellos denunciaron desde el primer momento: «que fue una tragedia evitable, consecuencia de prisas, codicia, negligencias y decisiones políticas erróneas». Y van más allá. «¿La corrupción mata?», se preguntan, y recuerdan que del tramo de entrada de la vía de alta velocidad a Santiago, en el que se produjo el descarrilamiento, «estaba al mando Isabel Pardo de Vera [expresidenta del ADIF], que ahora está imputada [en la trama Santos Cerdán-Koldo-Abalos], y el sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente [el ERTMS] se recortó con Blanco [José, exministro de Fomento con Zapatero] a la cabeza y se recortaron 19 millones de euros. No sabemos en qué se los gastaron, si en una fiesta o en..., no sabemos. Las víctimas nos preguntamos si la corrupción, aparte de llevarse el dinero, también mata», afirma Jesús Domínguez.

Este será el primer año desde la tragedia en el que las víctimas no acudirán a Angrois para celebrar un homenaje por sus seres queridos. Admiten que hay cierto desánimo y «cansancio» y que, además, supone un gran esfuerzo para muchos de los afectados, que son de toda España y también del extranjero. «También la sentencia ha sido como pasar un poco página», admite Domínguez, que añade que, además, «es que es una lucha muy dura contra todo el aparato del Estado, contra la Fiscalía, la Policía, el ministerio y decidimos que ya resultaba muy doloroso, por eso hemos decidido no volver a hacer ese acto».

Por todo ello, y ante la actitud del Estado, tanto de los gobiernos del PSOE como de los del PP, recalcan, «seguimos esperando respuesta y una investigación técnica independiente, como exige desde hace la Unión Europea (UE)», porque, recuerdan, «la realizada en su día por el Gobierno culpaba únicamente al maquinista y no analizaba las causas raíz que afectan al ministerio, a Renfe y al ADIF. Tras la sentencia, es más obvio que la investigación resulta infame y es necesario repetirla. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia ya si España vulneró derechos fundamentales al negarse a cumplir la normativa comunitaria sobre seguridad ferroviaria», recoge el manifiesto redactado por la Plataforma en el duodécimo aniversario del accidente.