La alcaldesa de Santiago culpa a su departamento de protocolo de haber confirmado su asistencia a la entrega de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor

La princesa Leonor saludando al público que la esperaba a la entrada del Concello de Marín Ramón Leiro

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ha culpado a su departamento de protocolo de haber confirmado inicialmente su asistencia al acto celebrado el lunes para entregar la Medalla de Ouro de Galicia a la princesa Leonor para después anular su presencia una vez que se conoció que la organización juvenil del Bloque, Galiza Nova, había organizado un escrache contra la presencia de la heredera de la Corona de España. «Houbo neste caso unha falta de contraste nun momento entre os servizos de protocolo e a propia alcaldía. Desde eses servizos de protocolo se confirmou que si ía asistir cando iso non estaba contrastado coa alcaldía. Iso foi o único que aconteceu. Evidentemente, as decisións respecto deste tipo de actos tómoas eu, despois de ter escoitado ao resto de compañeiros e compañeiras que forman parte do goberno», explicó la regidora.

En todo caso, Sanmartín asegura que esa decisión «estaba tomada» porque a lo que siempre asiste «de maneira institucional» la alcaldía compostelana es al acto tradicional del día 24 pero que «non había xustificación para facer un acto aparte». Preguntada entonces respecto a si habría acudido a la imposición de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor en caso de que se hubiese hecho en el acto de la víspera del Apóstol, señaló que sí. «Nós como goberno de Santiago, en representación do conxunto do concello e de maneira institucional, por suposto que asistiríamos ao acto do día 24 de entrega de medallas, como é habitual».

En todo caso, la alcaldesa considera que la princesa de Asturias no merecía el galardón y que con su concesión en un acto propio «afondamos máis nos prexuizos porque non só lle damos unha medalla a alguén que é polo menos discutíbel o que fixo a prol de Galiza, senón que aparte diso creo que a maior parte da xente queda coa idea de que se fai para branquear á monasquía».

En cuanto a la polémica por el hecho de que Galiza Nova empapelase Santiago con carteles contra la presencia de la princesa Leonor en Santiago incumpliendo ordenanzas municipales, Goretti Sanmartín esquivó la pregunta respecto a si el Concello sancionaría a la organización juvenil de su partido y se limitó a considerar que la ciudad tiene «un debe» por carecer de espacios específicos en los que entidades de todo tipo puedan «facer pública a súa exposición».

No obstante, la regidora disculpó a Galiza Nova porque sus carteles contra la heredera de la Corona «están colocadois en lugares onde había outros carteis e hai habitualmente outros carteis diferentes, de distintos signos ou mesmo de cuestións que non teñen nada que ver con cuestións de organizacións e colectivos políticos».