Santiago aproba de forma inicial a ordenanza que regulará a taxa turística

PACO RODRÍGUEZ

A corporación municipal de Santiago aprobou na mañá deste venres a proposta de ordenanza que lle servirá para implantar a taxa turística, logo de que a Xunta abrira esa porta para os concellos que o desexen coa tramitación da Lei 5/2024, a de acompañamento aos orzamentos galegos deste ano.

A aprobación foi, de momento, en fase inicial. Agora hai que expoñela ao público e agardar se se pesentan alegacións, antes de que volva ao pleno para o seu visto bo definitivo, que non será para o arranque do verán, aínda que a nacionalista Goretti Sanmartín sostén que estará para pórse en marcha ao longo do estío.

Para a alcaldesa compostelá, o de hoxe foi un día «histórico» para a cidade e para Galicia, e non só por que Santiago teña a posibilidade de facer copartícipes aos seus visitantes do mantemento da cidade -para «equilibrar os custos que ocasiona a actividade turística»-, senón tamén pola «demostración na práctica do que significa ser capital para defender o interese xeral». Segundo a rexedora, eses ingresos van «conseguir que haxa tamén unha mellor atención ás necesidades que ten o turismo», ao reverter en melloras na cidade vinculadas con esa actividade.

Segundo a lei, cando menos o 80 % (unha vez descontados os gastos de xestión) dos fondos deberán investirse na mellora de infraestruturas, reformas urbanas e dotacións turísticas dos concellos, ademais de en iniciativas de impulso e promoción dun turismo máis sostible, desestacionalizado e de calidade, na ampliación de servizos aos visitantes, na mobilidade sostible e na conservación do patrimonio cultural, esencialmente.

Compostela conta con ingresar anualmente 2,6 millóns de euros

Santiago conta con ingresar anualmente 2,6 millóns de euros, aínda que este ano non se acadará esa cifra. Está por ver en canto quedará, en función de cando entre en vigor o imposto, aínda que o Concello non verá nin un euro dese imposto ata o ano que vén, pois a ordenanza fixa que as autoliquidacións dos establecementos hoteleiros, quen asumirán o cobro, será semestral. E a do segundo semestre corresponde aos primeiros vinte días do mes de xaneiro seguinte. Esa periodicidade e a fixación das tarifas propias do imposto son practicmente o único que aporta a ordenanza. O resto está recollido na lei, pois Santiago non engade ningunha exención a maiores das que xa fixou a Xunta, aínda que si aclara —porque o Goberno galego non desenvolveu a orde correspondente— como deberán acreditar esas exencións os seus beneficiarios, e tamén quen non estea suxeito a este imposto.

Non estarán suxeitas as estadías por motivos de saúde, competicións deportivas federadas oficiais e calquera motivo de forza maior que obrigue a hospedarse na cidade. Así mesmo, están exentos os menores de idade non emancipados, as persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, as estadías subvencionadas por programas dunha administración pública, as realizadas en albergues do Plan Xacobeo e en albergues xuvenís.

As contías diarias por aloxarse na cidade van de 1 a 2,5 euros, en función da categoría dos establecementos, e o tope estará en cinco días ou fracción. As estadías que superen ese período xa non terán que facer fronte ao imposto a partir da sexta xornada.