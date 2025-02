Miles de persoas piden en Santiago que o galego sexa «lingua vital» para deter a «emerxencia lingüística»

1/9 Xoán A. Soler 2/9 Xoán A. Soler 3/9 Xoán A. Soler 4/9 Xoán A. Soler 5/9 Xoán A. Soler 6/9 Xoán A. Soler 7/9 Xoán A. Soler 8/9 Xoán A. Soler 9/9 Xoán A. Soler

Miles de persoas déronse cita en Santiago no día de Rosalía para acudir á manifestación organizada pola plataforma Queremos Galego para alertar do que consideran como unha situación de «emerxencia lingüística» e reivindicar que o idioma propio sexa unha «lingua vital».

Na manifestación participaron tanto a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, coma o secretario xeral do PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. A nacionalista subliñou que esta mobilización celebra «o orgullo de ter unha lingua propia» e que nela estaba «un país enteiro» para denunciar o que cualificou como «vinte anos de políticas lingüicidas» e «contra o galego» que, engadiu, «leva protagonizado o goberno do PP».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Miles de persoas percorren Santiago a favor de potenciar o uso do galego Xoán A. Soler

Pontón alertou que hoxe «temos a peor situación da lingua da nosa historia», segundo os propios datos da Xunta, «polo que pídolle ao señor Rueda que deixe de negar a realidade, que deixe de manipular os datos oficiais e que escoite o clamor que hoxe se sinte en Compostela a favor do galego».

A portavoz do BNG asegurou, ademais, que políticas como a «do decreto da vergoña» están a provocar que «os nenos e nenas entren pola porta da escola falando galego e que saian falando en castelán», polo que pide ao PP que «volva ao acordo» e «ao consenso» do plan xeral de normalización lingüística que, segundo sinala, «rompeu o Partido Popular».

Tamén antes de que a manifestación arrincara da Alameda compostelá, Gómez Besteiro afirmou que «non temos futuro como país se non defendemos o noso idioma», mais quixo resaltar que o acto non era «contra ninguén, senón a favor do noso idioma». Iso si, tamén advertiu ao Partido Popular e ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que era «unha mensaxe» para que «escoite», porque «hai que protexer o noso idioma».

O presidente de Queremos Galego, Marcos Maceira, que foi a persoa encargada de falar cando a manifestación chegou á praza do Obradoiro, acusou ao PP de «ter secuestrada a nosa lingua», e tamén «aos medios públicos, a televisión e a radio que son de todas e todos nós». Tamén destacou que mentres o goberno galego «fala de pacto», nos últimos tres meses votou no Parlamento a favor de medidas como que se expulse ao galego dos campamentos xuvenís ou que non estea nas notarías. «Non nos renderemos, non pararemos», engadiu.

Pola súa banda, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, sinalou que agarda un «escenario futuro esperanzador» para o galego, pola vía de «menos extremismos» e máis diálogo. Esa é a mensaxe que transmitiu este domingo durante a ofrenda floral polo 188 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. López Campos pediu durante a mesa, que tivo lugar antes da manifestación polo galego, menos «disputas», «extremismos» e «posicións de máximos», e máis «diálogo», «entendemento» e «equilibrio».

«Nese punto debemos atoparnos», dixo ao ser preguntado pola prensa, en declaracións recollidas por Efe. O conselleiro falou da necesidade de actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, e cargou contra «persoas que se dedican a ir a reunións a boicotear», con «posicións maximalistas que no permiten chegar a acordos». «Tendemos a man», asegurou, «pero dentro dun marco razoable». Concluiu López Campos coa observación de que «a fórmula» de resolver non é «exclusivamente detrás dunha pancarta».