Ferraz comunica la expulsión provisional de los cuatro concejales díscolos de Santiago

SANDRA ALONSO

La comisión ejecutiva federal del PSOE ha acordado la expulsión provisional de los cuatro concejales díscolos del grupo socialista en Raxoi. En el caso del portavoz municipal, Gonzalo Muíños, Ferraz explica su decisión en su «negativa a acatar a resolución do expediente e permanecer no cargo de portavoz en contra do criterio do partido». Y en lo que atañe a las edilas Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez, la comisión ejecutiva explica su expulsión por su negativa a nombrar a Sindo Guinarte como nuevo portavoz.

En el caso de Muíños, se le impone a mayores una sanción muy grave por «desempeñar cargos públicos o asimilados sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido».

La deriva del PSOE en Raxoi complica la dinámica de pactos a Sanmartín r. m.

Los cuatro concejales disponen ahora de tres días de plazo para hacer llegar sus alegaciones y pruebas de descargo que estimen oportunas al instructor designado por la ejecutiva federal.

La decisión se enmarca en lo establecido en el artículo 95.1 de los estatutos del PSOE, que refiere como causa de expulsión provisional del partido la «actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido». Ferraz achaca a los cuatro ediles faltas consideradas graves y muy graves, principalmente, «la obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido» y «actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido que afecten a las instituciones».

Muíños sigue en el grupo y en su portavocía, según el informe municipal

Mientras en Madrid decidían dar un paso más en la senda disciplinaria, en el Ayuntamiento, el secretario municipal firmaba hoy el informe del que estaba pendiente el grupo socialista, y también el gobierno, para conocer en qué situación queda el equipo que representa las siglas del PSOE en Raxoi, dividido en dos bloques desde la suspensión temporal de militancia de Muíños. Ese informe debía dirimir si Muíños sigue siendo integrante de dicho grupo. Y, según el parecer del secretario, así es.

El alto funcionario reclamó al PSOE la resolución sancionadora emitida el pasado viernes contra ese concejal, para conocer exactamente los términos en que se pronunció el partido, pero, aunque todavía no la ha recibido, concluye que para que Muíños se desvincule oficialmente del grupo y pase a ser concejal no adscrito tiene que mediar una expulsión permanente del partido. Y no es el caso, ni con la suspensión temporal de militancia por 18 meses con que se le sancionó la semana pasada ni con la expulsión temporal decidida hoy mismo. Por tanto, para el Ayuntamiento, tanto el todavía portavoz socialista como las tres concejalas alineadas con él continúan siendo miembros de ese grupo político.

En cuanto a la portavocía del grupo, el secretario indica que corresponde al grupo municipal decidir su elección y darle traslado a la presidencia de la corporación municipal (la alcaldesa). Eso dice el reglamento municipal, con lo que, de momento, Muíños sigue ostentando ese cargo.

En cualquier caso, aunque hoy hubiese una nueva elección, esta no recaería en Sindo Guinarte, a quien el partido señaló como nuevo líder. Con su representación todavía intacta, pese a la clara escisión dentro del grupo en dos bloques, siguen siendo mayoría los díscolos, cuatro concejales, frente a los dos (Guinarte y Marta Abal) que siguen la disciplina del partido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Los díscolos reaccionan

El grupo municipal socialista, bajo el mando todavía de Muíños como portavoz, ha emitido un comunicado a última hora de esta mañana en el que no solo expone que el informe del secretario les da la razón cuando dejaron de acudir a la convocatoria del pasado lunes de Guinarte para darle el relevo a Muíños en la portavocía. Aquella convocatoria era nula de pleno derecho, dicen, y por tanto, sostienen, la acusación del partido de indisciplina por parte de Rosón, Castro y Álvarez para expedientarlas pierde consistencia.«Actuar de acordo á legalidade non debera supor, en ningún caso, un incumprimento de regulamento algún», afirman, tras apuntar que Guinarte no tenía competencia para convocar dicha reunión en tanto que no tenía la condición de portavoz.

El grupo lamenta profundamente «o dano á imaxe reputacional» del partido que las «accións» del aparato «está a ocasionar» y cuestiona que este esté utilizando «unha vía expeditiva disciplinaria contemplada para casos extraordinarios de extrema gravidadade», como situaciones de presunta corrupción, agresión o flagrante delito que pudiera suponer un abuso de la normativa, «para alcanzar unha expulsión que xa se procurou forzar por outros medios».

El PP esperará al 2027

El líder de los populares compostelanos se refirió a la expulsión de los socialistas como un «triste espectáculo» que afecta a la imagen de la ciudad. Borja Verea habla de una «fractura total» y alega que la situación que se está viviendo es un «problema» consecuencia de intentar gobernar con 6 ediles de 25, en referencia a las actas con las que cuenta el BNG. Para el también diputado autonómico, el papel del PSOE ha sido clave para otorgarle la gobernabilidad a los socialistas, pero no cree que con esta crisis se den las circunstancias para revertir la aritmética de la corporación a través de una moción de censura: «Tocará no 2027 darlle a volta a esta inestabilidade».