La Xunta tendrá que conceder el teletrabajo a una profesora de Santiago debido a que es discapacitada

Sede del TSXG Marcos Miguez

La Consellería de Educación tendrá que conceder el teletrabajo a una profesora de un centro de Santiago que sufre una discapacidad por la que no debe estar expuesta a agentes infecciosos respiratorios. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechaza el recurso de la Xunta y refrenda una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 2 de la capital gallega. Los magistrados consideran probado que la funcionaria demandante, por las dolencias que padece, entre ellas patologías respiratorias, es una persona con discapacidad.

El fallo del alto tribunal gallego se basa en los informes médicos del propio Sergas, que recomendaron la «adecuación del puesto de trabajo y carga laboral evitando, en la medida de lo posible, la exposición a agentes infecciosos respiratorios». La Sala de lo Social del TSXG concluye que la Xunta, a pesar de su obligación de adaptar el lugar en el que desempeñaba sus funciones la profesora, «ni ha verificado si es posible llenar de contenido y definir las tareas del teletrabajo solicitado, ni nada le ha comunicado a la trabajadora al respecto, ofertando en su caso una posible alternativa». Los magistrados afean a la consellería haberse «enrocado en que la trabajadora no es apta y, en consecuencia, nada hay que adaptar, y en que no ha dado contenido al teletrabajo solicitado, motivos ninguno de los cuales se ajusta a la regulación sobre la adaptación del trabajo contemplada en las normas sobre prevención de riesgos laborales aplicables en relación con las normas internacionales, europeas y nacionales sobre la prohibición de discriminación por causa de discapacidad».

La resolución destaca que la Xunta, como empleadora, no atendió las solicitudes de adaptación de la funcionaria «sin que, como destaca la juzgadora de instancia, exista dato alguno que le impida llevar a cabo la adaptación solicitada». Por ello, el TSXG comparte la conclusión del Juzgado de lo Social número 2 de Santiago de que la Consellería de Educación ha vulnerado el derecho fundamental de la demandante a la integridad física y moral. «Resulta evidente que la empleadora demandada no solo tenía constancia de la solicitud de adaptación de la funcionaria demandante con independencia del puesto de trabajo, efectivamente ocupado como docente presencial, además era perfectamente conocedora de la situación de salud de la funcionaria demandante», subrayan los magistrados, que añaden que «lo que se afirma en la sentencia de instancia, en línea con todos los informes médicos y del servicio de prevención, es que la incapacidad es para el puesto de trabajo de docente presencial, no para todo trabajo, de ahí que, si consideramos además que la obligación de adaptación incluye un eventual cambio de puesto si lo hubiere en la empleadora, la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia debe ser avalada por la Sala».