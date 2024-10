De las 965 muertes violentas investigadas en Galicia solo 15 fueron homicidios, por 624 accidentes y 326 suicidios

Noemí Morte es la directora del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) Sandra Alonso

El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) practicó 2.008 autopsias a lo largo del 2023, de las que 1.043 se consideraron muerte natural, la mayoría de ellas, un 73 %, por patologías cardiovasculares, pero otros 965 fallecimientos se investigaron como violentos. De ellos, solo 15 fueron homicidios, por 326 suicidios y 624 accidentes. «La mayoría son por causas traumáticas, derivadas de siniestros de tráfico, laborales o domésticos, entre los que la causa más frecuente es la caída», explica Noemí Morte, directora del Imelga. La tendencia es idéntica en todas las ciudades gallegas y sus áreas salvo en Ferrol, donde los suicidios (24) superaron a los accidentes (21).

En lo que respecta a los suicidios, Morte destaca que la tasa se mantiene estable desde el 2022, por lo que Galicia está al margen del pico que están viviendo otras comunidades. El Imelga está colaborando con el Sergas en la prevención de la conducta suicida y la directora del instituto forense considera que ese trabajo está dando sus frutos, especialmente si se analizan los datos en menores «porque no tenemos una incidencia elevada, lo cual es muy importante». En cuanto al uso de fentanilo, solo hubo un caso en el que su utilizó esta sustancia por parte de una persona que puso fin a su vida. «Es algo que desata mucha alarma social, pero en España este es un fármaco muy controlado y no hay una accesibilidad igual que en Estados Unidos, por lo que no existe ese problema», añade.

El balance del 2023 del Imelga, que Noemí Morte presentó en Santiago junto al director xeral de Xustiza, José Tronchoni, muestra como el instituto se ha desatascado gracias al refuerzo de personal y al mayor y mejor uso de la tecnología. Las más de 25.000 pruebas periciales solicitadas el año pasado suponen mil más que el ejercicio anterior, ritmo al que llevan creciendo desde hace cuatro años, y, sin embargo, lograron solventar el 90 % de ellas, de las que el 80 % fueron además informes definitivos.

En lo que respecta al servicio de clínica forense, de las más de 23.000 pericias solicitadas, 21.502 fueron médicas, por 890 particulares y 866 psicosociales. De las primeras, las valoraciones psiquiátricas forenses son las más numerosas, con casi el 60 % de la demanda judicial (12.600) y con un incremento progresivo en los últimos ejercicios. En este ámbito, los internamientos involuntarios, tanto hospitalarios como residenciales, representan más del 40 % de la actividad, seguidos de las valoraciones por lesiones, que llegan al 30 % con 7.083 pericias.

En lo que se refiere a las pericias psicosociales, en las que participan psicólogos y trabajadores sociales, el Imelga recibió un total de 866 solicitudes. En este ámbito, los forenses tuvieron que emitir 1.721 informes, de los que más de 1.100 fueron de familia, 228 para determinar la credibilidad de un testimonio y otros 148 de pruebas preconstituidas. Las medidas excepcionales puestas en marcha por la Xunta para atender el atasco que había en la emisión de informes psicosociales ha dado sus frutos, ya que en el 2023 se logró cerrar más de los que se recibieron.

De los 1.272 informes por agresiones contra la mujer 419 fueron por delitos sexuales

La violencia contra la mujer también generó un importante volumen de trabajo en el Imelga, con un crecimiento que se mantiene constante a lo largo de los últimos años. En el 2023 fueron un total de 1.272 los informes emitidos en este ámbito, de los que 732 fueron por agresiones físicas, asociadas a la violencia machistas, y otros 419 por delitos sexuales.

Como novedad, el año pasado el Imelga creó las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), formadas por profesionales de la medicina, la psicología y el trabajo social forense y cuyo fin es construir un sistema probatorio de calidad en los casos de violencia machista y sexual, basado en una evaluación multidisciplinar de las personas y de sus circunstancias. Sus actuaciones se centran en los casos de víctimas de especial vulnerabilidad, como son mujeres, menores o personas con discapacidad y el ejercicio pasado realizaron un total de 99 pericias.